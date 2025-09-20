Кибератака: Затруднения на редица летища в Западна Европа

Летищата в Берлин и Брюксел днес са изправени пред сериозни затруднения вследствие на кибератака срещу външен доставчик на услуги за регистрация на пътници, предаде ДПА.

Брюксел – според съобщение на сайта на летището системата на доставчика е била атакувана снощи, в резултат на което регистрацията на пътници в момента се извършва само ръчно. Очакват се значителни закъснения и отменени полети. От аерогарата съветват пътниците да проверяват статуса на полетите си и да предвидят повече време за престой.

Берлин-Бранденбург – от летището съобщиха, че същият доставчик е бил атакуван и в Германия. Връзките със системите са прекъснати, но самото летище не е било пряка мишена. Пътниците са предупредени да очакват по-бавна регистрация и възможни закъснения.

Същият доставчик на услуги се използва от множество европейски летища, което означава, че проблемите може да се разширят.

Лондонското летище Хийтроу също съобщи за възможни закъснения, като определи инцидента като „технически проблем“.

Летищата във Франкфурт и Хамбург информираха, че работят нормално и не са засегнати.