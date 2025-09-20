Кибератаката срещу летищата: Засегната ли е България?

Няма промени в разписанието на полетите на столичното летище „Васил Левски“ във връзка с кибератаката срещу няколко европейски летища. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на летището.

Инцидентът е предизвикан от кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда, който обслужва редица авиокомпании в Европа. В резултат на атаката в петък вечерта се стигна до закъснения и отменени полети в събота на някои от най-натоварените аерогари, включително лондонското „Хийтроу“, съобщи Ройтерс.

Компанията „Колинс Аероспейс“ (Collins Aerospace), която предоставя услугите, потвърди за „технически проблем“, възможно да доведе до забавяния на заминаващи пътници. Летищата в Брюксел и Берлин също съобщиха, че са засегнати.