          Кирил Петков: Борисов и Пеевски са партньори, заради които днес…

          Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков разкритикува остро лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало – Бойко Борисов и Делян Пеевски – в публикация във Facebook.

          По думите му, „Пеевски от сутрин до вечер говори за хората, но в реалността не може да проходи и 30 метра сред тях дори с бодигарди“. Петков посочва, че по време на протест в четвъртък депутатът е бил придружаван не само от колеги, но и от двама служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, което нарече „подигравка с най-специалното звено на държавата“.

          Бившият премиер коментира и обясненията на Борисов защо не ходи пеша сред гражданите:

          „Борисов започна да се оправдава, че го болят коленете. Типичният стил на Борисов – да се прави на жертва и публиката да го съжали“.

          Петков заяви още, че двамата лидери са „партньори, заради които днес имаме политически затворници“, визирайки арестите на кмета на Варна Благомир Коцев, заместник-кмета на София Никола Барбутов и други представители на местната власт.

          Той подчерта, че задържаните са държани при тежки условия: „Дори в ареста, въпреки че са по отделни дела, има специална прокурорска забрана да не могат да бъдат сложени в една килия – трябва да са с убийци и наркотрафиканти, с право на един час слънчева светлина, изяждани от дървеници“.

          Според Петков маниакалността на Пеевски ще доведе до „ексцесии и насилие“, а този път Борисов няма да може да излезе „сух от водата“. Той направи паралел с отношенията между Пеевски и Ахмед Доган, като заяви, че „съдбата на Доган е предначертана и за Борисов“.

          В заключение Петков посочи, че „времето на свободните хора идва“ и че борбата за демокрация ще продължи, докато „невинни хора с малки деца стоят вече два месеца на тежък режим“.

          СКАНДАЛНО: Охраняван ли е Пеевски от антитерористите на СОБТ?

          Кирил Веселински: Днес Пеевски ошамари Борисов публично в ефир

          Общество

          АД ПО ПЪТИЩАТА: Пълна блокада на изхода на София към „Хемус"

          Никола Павлов -
          Тежък трафик почти е блокирал изхода на София по „Ботевградско шосе" преди включването към АМ „Хемус". Движението в изпреварващата лява лента в посока Варна...
          Политика

          Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

          Никола Павлов -
          „Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов. Това много ясно ще покаже кой дърпа конците." Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната"...
          Общество

          Йотова откри етнокултурен фестивал в Тараклия

          Никола Павлов -
          Вицепрезидентът на България Илияна Йотова откри 24-ия етнокултурен фестивал „Единство чрез многообразие" в молдовския град Тараклия. Събитието е част от официалната ѝ визита в...

