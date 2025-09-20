Кирил Петков: Борисов и Пеевски са партньори, заради които днес…

Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков разкритикува остро лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало – Бойко Борисов и Делян Пеевски – в публикация във Facebook.

По думите му, „Пеевски от сутрин до вечер говори за хората, но в реалността не може да проходи и 30 метра сред тях дори с бодигарди“. Петков посочва, че по време на протест в четвъртък депутатът е бил придружаван не само от колеги, но и от двама служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, което нарече „подигравка с най-специалното звено на държавата“.

Бившият премиер коментира и обясненията на Борисов защо не ходи пеша сред гражданите:

„Борисов започна да се оправдава, че го болят коленете. Типичният стил на Борисов – да се прави на жертва и публиката да го съжали“.

Петков заяви още, че двамата лидери са „партньори, заради които днес имаме политически затворници“, визирайки арестите на кмета на Варна Благомир Коцев, заместник-кмета на София Никола Барбутов и други представители на местната власт.

Той подчерта, че задържаните са държани при тежки условия: „Дори в ареста, въпреки че са по отделни дела, има специална прокурорска забрана да не могат да бъдат сложени в една килия – трябва да са с убийци и наркотрафиканти, с право на един час слънчева светлина, изяждани от дървеници“.

Според Петков маниакалността на Пеевски ще доведе до „ексцесии и насилие“, а този път Борисов няма да може да излезе „сух от водата“. Той направи паралел с отношенията между Пеевски и Ахмед Доган, като заяви, че „съдбата на Доган е предначертана и за Борисов“.

В заключение Петков посочи, че „времето на свободните хора идва“ и че борбата за демокрация ще продължи, докато „невинни хора с малки деца стоят вече два месеца на тежък режим“.