      събота, 20.09.25
          Общество

          Кой има имен ден днес?

          На 20 септември православната църква почита свети великомъченик Евстатий Плакида, съпругата му Теописта и двете им деца – Агапий и Теопист.

          Евстатий, известен със светското си име Плакида, бил уважаван военачалник в римската армия по времето на император Траян. По чудесен начин достигнал до християнската вяра – по време на лов видял кръст между рогата на елен и чул глас, който го призовал към Христос. След това той и цялото му семейство приели кръщение.

          По-късно, когато Рим имал нужда от неговата храброст, Евстатий отново бил повикан на служба. С Божия помощ спечелил победи и чудодейно намерил изгубеното си семейство.

          След смъртта на Траян, император Адриан започнал ожесточени гонения срещу християните. Евстатий отказал да принесе жертви на езическите богове и заедно със семейството си бил изтезаван. Накрая всички били изгорени живи заради вярата си в Христос през 117 година.

          Кой празнува имен ден днес?

          На 20 септември имен ден празнуват всички с името:
          Евстатий, Евстати, Евстатия, Статий, Статя, Статко, Евстахи, Евстахия, Агапий, Теопист, Теописта.

          Кой празнува имен ден днес?

          На 20 септември имен ден празнуват всички с името:
          Евстатий, Евстати, Евстатия, Статий, Статя, Статко, Евстахи, Евстахия, Агапий, Теопист, Теописта.

