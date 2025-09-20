НА ЖИВО
          Красимир Инински почетен гост на Деня на спорта във Виена

          Снимка: sportal.bg
          Президентът на Българска федерация бокс Красимир Инински бе почетен гост на емблематично спортно събитие в Австрия.

          На знаковия площад „Хелденплац“ във Виена се проведе 24-то издание на Деня на спорта – инициатива, която събира различни спортни дисциплини на едно място, като водеща позиция е отделена на боксовия ринг.

          Инински имаше честта да вземе участие в част от демонстрациите и лично да поздрави първия медалист на Австрия от световни първенства по бокс – Михаел Деруиш.

          „Присъствието на Красимир Инински на ринга бе високо оценено от домакините, като той лично аплодира постиженията на австрийските спортисти,“ отбелязаха организаторите.

          Президентът на Австрийската боксова федерация Игор Микетич проведе открита тренировка с най-малките участници. По време на визитата си г-н Инински подписа споразумение за сътрудничество между двете федерации – за подготовка за предстоящите континентални първенства и международни турнири, както и за популяризиране на спорта бокс.

          Посетителите на Деня на спорта имаха възможност да се срещнат с големи имена от австрийската спортна история, както от настоящето, така и от близкото минало.

