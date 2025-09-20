Красимир Инински почетен гост на Деня на спорта във Виена

Президентът на Българска федерация боксКрасимир Инински бе почетен гост на емблематично спортно събитие в Австрия.
На знаковия площад „Хелденплац“ във Виена се проведе 24-то издание на Деня на спорта – инициатива, която събира различни спортни дисциплини на едно място, като водеща позиция е отделена на боксовия ринг.
Инински имаше честта да вземе участие в част от демонстрациите и лично да поздрави първия медалист на Австрия от световни първенства по бокс – Михаел Деруиш.
Президентът на Австрийската боксова федерацияИгор Микетич проведе открита тренировка с най-малките участници. По време на визитата си г-н Инински подписа споразумение за сътрудничество между двете федерации – за подготовка за предстоящите континентални първенства и международни турнири, както и за популяризиране на спорта бокс.
Посетителите на Деня на спорта имаха възможност да се срещнат с големи имена от австрийската спортна история, както от настоящето, така и от близкото минало.
