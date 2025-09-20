НА ЖИВО
      неделя, 21.09.25
          Кризата в Босна: Вицепрезидентът на Република Сръбска е поел поста на Додик?

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Вицепрезидентът на босненската Република Сръбска Давор Пранич, представител на хърватската общност, е подписал укази за обнародване на два закона, с което фактически е поел функциите на отстранения президент Милорад Додик, съобщи агенция ХИНА.

          Според анализатори това е първи знак за прилагане на решенията на Централната избирателна комисия (ЦИК) и босненския съд, които лишиха Додик от мандата му заради отказ да спазва решенията на върховния представител на международната общност Кристиан Шмит.

          От кабинета на Додик обаче обявиха, че той остава президент и е упълномощил Пранич да подписва укази от негово име.

          Милорад Додик: „Бъдещето на сърбите не е в Босна и Херцеговина“ Милорад Додик: „Бъдещето на сърбите не е в Босна и Херцеговина“

          Контекст: процес срещу Додик

          Додик беше осъден на една година затвор и шест години лишаване от право да заема обществени длъжности, след като отказа да се съобразява с решенията на Шмит. Въпреки това той и ръководството на Република Сръбска публично отказват да приемат присъдата и решенията на институциите в Сараево.

          ЦИК насрочи предсрочни президентски избори на 23 ноември, а парламентът на Република Сръбска свика референдум на 25 октомври, на който гражданите ще бъдат питани дали приемат присъдата срещу Додик и решението за отнемане на мандата му.

          Додик с остър призив: БОЙКОТ! Додик с остър призив: БОЙКОТ!

          Спорни решения

          Един от двата закона, обнародвани с подписа на Пранич, предвижда създаването на резервни полицейски сили в Република Сръбска – стъпка, която беше остро разкритикувана от върховния представител Кристиан Шмит и делегацията на ЕС в Босна.

