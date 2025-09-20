НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Левски скочи на съдията от мача с Лудогорец

          "Сините" имат претенции към Радослав Гидженов за спестен червен картон и неотсъдена дузпа

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Левски ще входира искане до Съдийската комисия към Българския футболен съюз за достъп до ВАР-аудиото от дербито с Лудогорец, което завърши при нулево равенство на „Герена“. Претенциите на „сините“ са към две ситуации – нарушение срещу Кристиан Димитров от страна на Кайо Видал, както и отменена дузпа, първоначално отсъдена от главния съдия Радослав Гидженов за фаул на Едвин Куртулуш срещу Радослав Кирилов.

          Ето какво написаха от клуба във Фейсбук:

          „ПФК „Левски“ ще входира искане до Съдийската комисия към БФС за достъп до ВАР-аудиото от последния мач по следните моменти:
          42:00-45:00 минута – нарушение срещу Кристиан Димитров;
          45:00-50:00 минута – отсъдена на терена и впоследствие отменена дузпа.
          Поради официалните почивни дни искането ще бъде подадено в първия възможен работен ден – вторник, 23.09. Ще информираме „синята“ общност своевременно за развитието.“

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

