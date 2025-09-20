НА ЖИВО
          Лейвър Къп: Европа води пред Света

          Победител става тимът, който първи успее да достигне 13 точки

          Снимка: БГНЕС
          Европа дръпна на Света с 3-1 точки след първия ден на демонстративната отборна надпревара Лейвър Къп. През тази година турнирът се провежда в Сан Франциско, САЩ.

          В откриващия двубой на сингъл норвежецът Каспер Рууд се справи с американския гигант Райли Опелка след 6-4, 7-6 (4). Последва драматичен успех на Якуб Меншик над Алекс Микелсен с 6-1, 6-7 (3), 10-8, преди Света да запише първа точка с победата на Жоао Фонсека над Флавио Коболи с 6-4, 6-3.

          В последния мач от програмата шампионът от Ю Ес Оупън Карлос Алкарас и Меншик взеха мача на двойки с американското дуо Тейлър Фриц/Микелсен след 7-6 (7), 6-4.

          Във втория ден Александър Зверев излиза срещу Алекс де Минор, Холгер Руне играе с Франсиско Серундоло, а Алкарас се сблъсква с Фриц. Двубоят на двойки е между Рууд/Руне и Де Минор/Микелсен.

          Европа спечели пет от предишните седем издания на Лейвър Къп. Победител става отборът, който пръв стигне до 13 точки.

