      събота, 20.09.25
          - Реклама -
          Лийдс пречупи Уулвърхемптън с 3:1, Илия Груев влезе в края

          Снимка: espn.in
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лийдс нанесе пета последователна загуба на Уулвърхемптън в английската Висша лига след победа с 3:1 на „Молиню“.

          В края на срещата в игра за гостите се появи българският национал Илия Груев. „Вълците“ откриха резултата чрез Ладислав Крейчи, но още до почивката „белите“ отбелязаха три безответни гола чрез Доминик Калвърт-Люин, Антон Щах и Ноа Окафор.

          Така Уулвс остават на дъното с пет загуби в пет мача, докато Лийдс спечели за втори път през кампанията и първи извън „Еланд Роуд“. Отборът на Даниел Фарке вече е девети в таблицата.

          „В следващия кръг Лийдс и Илия Груев са домакини на Борнемут, докато Уулвърхемптън първо играе с Евертън за Купата на Лигата, преди да гостува на Тотнъм в Премиършип.“

          Междувременно, Тотнъм се спаси от загуба срещу Брайтън за крайното 2:2 на „Амекс Стейдиъм“. „Чайките“ дръпнаха с 2:0 след головете на Янкуба Минтех и Ясин Аяри, но Ричарлисон и автогол на Пол ван Хеке доведоха до поделяне на точките.

          Останалите резултати:

          • Бърнли – Нотингам Форест 1:1
          • Уест Хем – Кристъл Палас 1:2

          - Реклама -

