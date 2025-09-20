Мирчев: Пеевски трябва да бъде охраняван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която отговаря за затворите

„България вече е член на ЕС, НАТО, еврозоната и Шенген, но не успя да построи демокрацията. Ние трябва да си я построим“.

Това заяви пред БНТ съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

„Пеевски влиза в Народното събрание през задния двор, съпровождан от специален ескорт от НСО, барети, жандармерия и пазен от полиция. Защо МВР пази Пеевски? Защо отрядът на баретите, по-конкретно специализирания отряд за борба с тероризма, който е подчинен на министъра на МВР пази Пеевски? Докога това ще се случва?“, каза Мирчев.

Той определи като блестяща вчерашната акция на ПП и заяви, че на кадрите от влизането на Делян Пеевски в Народното събрание се виждат двама души от специализирания отряд за борба с тероризма – Деян Н. и Йосиф Я. Депутатът каза още, че осигуряването на охраната на Пеевски е в следствие на фалшив сигнал, че екип на руското военно разузнаване ГРУ планира покушение срещу него.

„Две години по-късно, по неясни причини, той продължава да получава тази охрана. Българските граждани плащат огромни суми всеки месец за охраната на НСО, баретите и жандармерията. Нашата цел е гражданите да продължат да плащат за охраната на Пеевски, но охрана, предоставена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която отговаря за затворите“, заяви Ивайло Мирчев.

Според народния представител, вотът на недоверие е показал много ясно, че България е завладяна държава. „Страната се управлява от нелегитимен център на власт, ръководен от Делян Пеевски. Стана ясно и нещо друго – днес България има трима премиери. Формалният е Росен Желязков. Другият е Борисов, на когото много му се иска да бъде премиер, дори ходи да реже лентички по магистралите. Най-важният премиер обаче е номер 3 – Пеевски, който днес каза, че се обажда на министрите и им дава задачи.“

Мирчев е категоричен, че задачата на вота на недоверие е била представянето на план за отпор на завладяната държава и даване на ясна алтернатива.

„Г-н (Даниел) Митов, който стои до мен, е сигнализиран преди 2 месеца за скандал,който разкрихме по-рано днес, с обществената поръчка за сметосъбирането в два от софийските райони. Чуждестранна фирма е била подложена на сплашване, два от камионите ѝ са умишлено подпалени. В последствие фирмата отказва да участва и единственият кандидат остава фирма, свързана с Таки. Няма никаква яснота какво е направило МВР за този период. Ясно е обаче, че този пример за завладяване на държавата ще струва стотици милиони на софийските граждани.“, продължи Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ коментира и взаимодействието с инициативата „Форум за демократично действие“.

„Разчитаме на тях да заздравят връзката между политиците и гражданите, за да излъчим силна кандидатура за президент. Очевидно ГЕРБ ще избират президент с Пеевски. Нашата задача е да предложим на обществото президент, който гледа на Запад и който има куража и смелостта да се пребори с нелегитимния кръг, който управлява България.“