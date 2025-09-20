МВнР: Още една безразсъдна провокация от страна на Русия (ВИДЕО)

Нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е „още една безразсъдна провокация“ срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО, заяви българското Министерство на външните работи (МВнР) в публикация в социалната мрежа „Екс“.

- Реклама -

Според естонското правителство три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли без позволение във въздушното пространство на Естония и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.