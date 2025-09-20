НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          МВнР: Още една безразсъдна провокация от страна на Русия (ВИДЕО)

          0
          233
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е „още една безразсъдна провокация“ срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО, заяви българското Министерство на външните работи (МВнР) в публикация в социалната мрежа „Екс“.

          - Реклама -
          Русия: Изтребителите не са навлизали във въздушното пространство на Естония Русия: Изтребителите не са навлизали във въздушното пространство на Естония

          Според естонското правителство три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли без позволение във въздушното пространство на Естония и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

          „Този модел на дестабилизиращи действия трябва да приключи. Международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани. Стоим твърдо до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност“, посочва още в позицията на МВнР.

          Украйна осъди руската провокация срещу Естония Украйна осъди руската провокация срещу Естония

          Нарушаването на въздушното пространство на Естония от руски военни летателни апарати е „още една безразсъдна провокация“ срещу европейските съюзници на източния фланг на НАТО, заяви българското Министерство на външните работи (МВнР) в публикация в социалната мрежа „Екс“.

          - Реклама -
          Русия: Изтребителите не са навлизали във въздушното пространство на Естония Русия: Изтребителите не са навлизали във въздушното пространство на Естония

          Според естонското правителство три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли без позволение във въздушното пространство на Естония и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

          „Този модел на дестабилизиращи действия трябва да приключи. Международният мир и сигурност не могат и не трябва да бъдат компрометирани. Стоим твърдо до нашия съюзник Естония и оставаме ангажирани със защитата на евроатлантическата сигурност“, посочва още в позицията на МВнР.

          Украйна осъди руската провокация срещу Естония Украйна осъди руската провокация срещу Естония

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Политолог: Не виждам голямо пропукване в мнозинството

          Никола Павлов -
          „Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството в парламента. То остава монолитно. Проблемът е по-скоро в липсата на осъзнаване и предложения за...
          Политика

          Радев се срещна с командира на американските ВМС

          Никола Павлов -
          Изтребителната авиация е не само призвание, но и средство за възпитание в патриотизъм и носи удовлетворението, че си полезен на страната си. Това беше...
          Общество

          ОГНЕН АД: Пожарът в Асеновградско затвори път и спря тока в района (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан (община Асеновград) е затворен за движение, след като пожарът, възникнал по-рано днес край Горнослав, се е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions