      събота, 20.09.25
          Наталия Киселова: По-важно е да решаваме проблемите, отколкото да променяме закони

          Красимир Попов
          В рамките на свое посещение в община Братя Даскалови, председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира актуалната политическа обстановка, началото на новия парламентарен сезон и напрежението в обществото, предаде БГНЕС.

          Киселова обърна внимание на скорошния вот на недоверие, като подчерта, че резултатите са били очаквани.

          „Резултатите от гласуването бяха очаквани, тъй като от самото начало вносителите на искането за вот на недоверие заявиха, че не очакват успех,“ заяви тя.

          По думите ѝ по-важна е поуката, която политиците трябва да си извлекат:

          „Това, което като поука трябва да си вземем, е въпросите, които бяха повдигнати и по които има напрежение в обществото, да се търсят начини да бъдат разрешавани.“

          Председателят на парламента подчерта, че решението на наболелите проблеми не винаги минава през законодателни промени.

          „Аз не съм привърженик на законодателните промени, аз съм привърженик повече на онези мерки, които могат да дадат резултат,“ категорична бе Киселова.

          Като пример за такава мярка тя изтъкна необходимостта от по-ефективна работа на органите на реда:

          „Веднага, а именно по-добра работа на служителите в Министерство на вътрешните работи, защото голяма част от полицаите, пожарникарите – зиме, лете – са навън. Там, където има проблеми, те могат да се преодоляват.“

          В контекста на стартиралия нов политически сезон Киселова посочи, че първоначалните действия на парламентарните групи са били предвидими.

          „Новият парламентарен сезон започна очаквано – с позициониране на всяка една от парламентарните групи. Кой е в опозиция, кой е с подкрепа,“ коментира тя.

          В заключение председателят на Народното събрание изрази надежда за нормализиране на политическия дебат:

          „Надяваме се парламентарният живот да си влезе в онова русло, което всички очакваме, а именно – сблъсъкът да бъде през парламентарната трибуна.“

