Наталия Киселова: По-важно е да решаваме проблемите, отколкото да променяме закони

В рамките на свое посещение в община Братя Даскалови, председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира актуалната политическа обстановка, началото на новия парламентарен сезон и напрежението в обществото, предаде БГНЕС.
- Реклама -
Киселова обърна внимание на скорошния вот на недоверие, като подчерта, че резултатите са били очаквани.
По думите ѝ по-важна е поуката, която политиците трябва да си извлекат:
Председателят на парламента подчерта, че решението на наболелите проблеми не винаги минава през законодателни промени.
Като пример за такава мярка тя изтъкна необходимостта от по-ефективна работа на органите на реда:
В контекста на стартиралия нов политически сезон Киселова посочи, че първоначалните действия на парламентарните групи са били предвидими.
В заключение председателят на Народното събрание изрази надежда за нормализиране на политическия дебат:
В рамките на свое посещение в община Братя Даскалови, председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира актуалната политическа обстановка, началото на новия парламентарен сезон и напрежението в обществото, предаде БГНЕС.
- Реклама -
Киселова обърна внимание на скорошния вот на недоверие, като подчерта, че резултатите са били очаквани.
По думите ѝ по-важна е поуката, която политиците трябва да си извлекат:
Председателят на парламента подчерта, че решението на наболелите проблеми не винаги минава през законодателни промени.
Като пример за такава мярка тя изтъкна необходимостта от по-ефективна работа на органите на реда:
В контекста на стартиралия нов политически сезон Киселова посочи, че първоначалните действия на парламентарните групи са били предвидими.
В заключение председателят на Народното събрание изрази надежда за нормализиране на политическия дебат: