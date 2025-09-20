НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          „Най-известният латино изпълнител на всички времена“: Енрике Иглесиас с голям концерт в София тази вечер

          0
          659
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          София ще бъде разтърсена от световна музикална звезда – Енрике Иглесиас излиза тази вечер на сцената на стадион „Васил Левски“. Това е единственият концерт на изпълнителя на Балканите в рамките на неговото турне, припомнят организаторите.

          - Реклама -

          Публиката ще чуе на живо световните хитове на певеца – Hero, Bailando, I Like It и още много други.

          Организаторите отбелязват, че Иглесиас е обявен от Billboard за най-известния латино изпълнител на всички времена, с над 180 милиона продадени албума и 154 хита номер едно, сред които рекордните 27 песни в Hot Latin Songs Chart.

          Енрике Иглесиас с грандиозен концерт на стадион „Васил Левски“ на 20 септември Енрике Иглесиас с грандиозен концерт на стадион „Васил Левски“ на 20 септември

          „С кариера, обхващаща близо три десетилетия, Енрике Иглесиас вкарва специфичния си вайб в световната музика като съчетава поп и латино звучене по свой уникален начин… От глобални химни като Bailando, Hero и I Like It до колаборации със звезди като Питбул, Уитни Хюстън и Лайнъл Ричи, името на Иглесиас носи трайна следа в музикалния свят“, коментират промоутърите.

          Преди появата на звездата на сцената ще излезе българското дуо „Молец“, заедно със специални гости и професионални танцьори, които ще подгреят публиката.

          София ще бъде разтърсена от световна музикална звезда – Енрике Иглесиас излиза тази вечер на сцената на стадион „Васил Левски“. Това е единственият концерт на изпълнителя на Балканите в рамките на неговото турне, припомнят организаторите.

          - Реклама -

          Публиката ще чуе на живо световните хитове на певеца – Hero, Bailando, I Like It и още много други.

          Организаторите отбелязват, че Иглесиас е обявен от Billboard за най-известния латино изпълнител на всички времена, с над 180 милиона продадени албума и 154 хита номер едно, сред които рекордните 27 песни в Hot Latin Songs Chart.

          Енрике Иглесиас с грандиозен концерт на стадион „Васил Левски“ на 20 септември Енрике Иглесиас с грандиозен концерт на стадион „Васил Левски“ на 20 септември

          „С кариера, обхващаща близо три десетилетия, Енрике Иглесиас вкарва специфичния си вайб в световната музика като съчетава поп и латино звучене по свой уникален начин… От глобални химни като Bailando, Hero и I Like It до колаборации със звезди като Питбул, Уитни Хюстън и Лайнъл Ричи, името на Иглесиас носи трайна следа в музикалния свят“, коментират промоутърите.

          Преди появата на звездата на сцената ще излезе българското дуо „Молец“, заедно със специални гости и професионални танцьори, които ще подгреят публиката.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Пожар край бившата рафинерия до село Дисевица, няма опасност за хората

          Красимир Попов -
          Пожар от сухи треви се е разпространил към изоставените утайници на територията на бивша рафинерия край село Дисевица, съобщи БНР. На място работят четири...
          Инциденти

          Пожарът между Горнослав и Долнослав е овладян

          Красимир Попов -
          Големият пожар, който избухна в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав, е напълно загасен, съобщи кореспондентът на БГНЕС. По-рано днес в района са се...
          Крими

          Обир като на филм в София: маскирани мъже задигнаха техника за над 200 000 лв.

          Красимир Попов -
          Маскирани мъже извършиха дръзък обир в магазин за техника в София, като за минути отмъкнаха стока за над 200 000 лева, съобщи bTV. Малко преди...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions