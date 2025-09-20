„Най-известният латино изпълнител на всички времена“: Енрике Иглесиас с голям концерт в София тази вечер

София ще бъде разтърсена от световна музикална звезда – Енрике Иглесиас излиза тази вечер на сцената на стадион „Васил Левски“. Това е единственият концерт на изпълнителя на Балканите в рамките на неговото турне, припомнят организаторите.

Публиката ще чуе на живо световните хитове на певеца – Hero, Bailando, I Like It и още много други.

Организаторите отбелязват, че Иглесиас е обявен от Billboard за най-известния латино изпълнител на всички времена, с над 180 милиона продадени албума и 154 хита номер едно, сред които рекордните 27 песни в Hot Latin Songs Chart.

„С кариера, обхващаща близо три десетилетия, Енрике Иглесиас вкарва специфичния си вайб в световната музика като съчетава поп и латино звучене по свой уникален начин… От глобални химни като Bailando, Hero и I Like It до колаборации със звезди като Питбул, Уитни Хюстън и Лайнъл Ричи, името на Иглесиас носи трайна следа в музикалния свят“, коментират промоутърите.

Преди появата на звездата на сцената ще излезе българското дуо „Молец“, заедно със специални гости и професионални танцьори, които ще подгреят публиката.