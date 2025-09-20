Недялков: Цялата опозиция и Бойко Борисов подкрепят анкетна комисия за „Водопадгейт“

Журналистът и издател Недялко Недялков публикува в социалните мрежи обширен коментар, озаглавен „Магията на премиерското семейство“, в който очертава тежката политическа ситуация около правителството на премиера Росен Желязков.

Политически натиск и криза

Недялков определя дните за кабинета като „тежки и съдбовни“, посочвайки, че режимът „Желязков“ се опитва да оцелее с подкрепата на ДПС, докато е подложен на остри атаки заради аферата около хотела „Хаяши“. В същото време кабинетът е изправен пред „чудовищен натиск от водната криза, галопиращата инфлация и тягостната сянка на изпадналата във фалит Франция – основен стълб на еврозоната“.

По думите му, правителството се опитва да убеди обществото, че от 1 януари ще последват инвестиции и стабилни цени, но всъщност „залъгва наивната публика“.

Искане за анкетна комисия

Недялков твърди, че:

Пресцентърът на Министерския съвет е разпоредил на големите телевизии – БТВ, Нова и БНТ – да не отразяват искането на „Възраждане“ за създаване на парламентарна анкетна комисия за разследване на аферата „Хаяши“ .

. Всички опозиционни парти и, които подкрепиха последния вот на недоверие, са готови да застанат зад създаването на комисията.

и, които подкрепиха последния вот на недоверие, да застанат зад създаването на комисията. В самата парламентарна група на ГЕРБ десетки депутати също заявяват желание да гласуват „за“ , като се аргументират с нуждата „да изчистят името си“.

, като се аргументират с нуждата „да изчистят името си“. Бойко Борисов също подкрепя идеята, като отказал да участва в гласуването на вота на недоверие за кабинета „Желязков“.

Според журналиста, самият премиер е признал на вътрешна среща, че „ще съм премиер само още няколко месеца“, а съпругата му Ралица изживявала тежко скандалните разкрития.

Имотното състояние на семейството

Недялков припомня подробно публично достъпната информация за имуществото на семейството:

Хотел „Хаяши“ – шестетажен японски хотел с водопад и спортно-рекреативна зона, оценяван на десетки милиони евро, с официална цена обаче 9 милиона лева. Ресторант „Папос“ – в центъра на София. Модно-парфюмериен бутик на дъщерята София Росен Желязкова в „Етихад тауърс“ в Абу Даби. Осем апартамента, къщи, ателиета и вили в София, Чепеларе и Самоков. Връзки с бизнес империята на Никола Петров – тъст на премиера, известен във Враца като Ники Турчето.

„Росен Желязков няма официален бизнес – цял живот е бил чиновник на държавна заплата, а съпругата му е актриса с малка фирма за почистване. Що за магия?“, пита Недялков.

Медийна цензура и ДПС

Журналистът твърди, че обещанието за продължаване на мандата на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков идва не от ГЕРБ, а от ДПС, при условие, че държавната телевизия продължи да цензурира темата „Хаяши“.

„Чудеса в колониална България“

„Подобни чудеса са възможни май само в колониална България на прага на еврозоната“, пише Недялков, предупреждавайки, че „еврозоната е в състояние на банкрут, но такива като Росен Желязков насилствено и самоубийствено ни нахакват в нея, за да подсигурят личния си просперитет“.