      събота, 20.09.25
          Политика

          Недялков: Цялата опозиция и Бойко Борисов подкрепят анкетна комисия за „Водопадгейт“

          Снимка: Facebook/Факла
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът и издател Недялко Недялков публикува в социалните мрежи обширен коментар, озаглавен „Магията на премиерското семейство“, в който очертава тежката политическа ситуация около правителството на премиера Росен Желязков.

          Политически натиск и криза

          Недялков определя дните за кабинета като „тежки и съдбовни“, посочвайки, че режимът „Желязков“ се опитва да оцелее с подкрепата на ДПС, докато е подложен на остри атаки заради аферата около хотела „Хаяши“. В същото време кабинетът е изправен пред „чудовищен натиск от водната криза, галопиращата инфлация и тягостната сянка на изпадналата във фалит Франция – основен стълб на еврозоната“.

          По думите му, правителството се опитва да убеди обществото, че от 1 януари ще последват инвестиции и стабилни цени, но всъщност „залъгва наивната публика“.

          Искане за анкетна комисия

          Недялков твърди, че:

          • Пресцентърът на Министерския съвет е разпоредил на големите телевизии – БТВ, Нова и БНТ – да не отразяват искането на „Възраждане“ за създаване на парламентарна анкетна комисия за разследване на аферата „Хаяши“.
          • Всички опозиционни партии, които подкрепиха последния вот на недоверие, са готови да застанат зад създаването на комисията.
          • В самата парламентарна група на ГЕРБ десетки депутати също заявяват желание да гласуват „за“, като се аргументират с нуждата „да изчистят името си“.
          • Бойко Борисов също подкрепя идеята, като отказал да участва в гласуването на вота на недоверие за кабинета „Желязков“.

          Според журналиста, самият премиер е признал на вътрешна среща, че „ще съм премиер само още няколко месеца“, а съпругата му Ралица изживявала тежко скандалните разкрития.

          Недялко Недялков: Никой в НС не пита как Желязков строи хотел с водопад по време на водна криза Недялко Недялков: Никой в НС не пита как Желязков строи хотел с водопад по време на водна криза

          Имотното състояние на семейството

          Недялков припомня подробно публично достъпната информация за имуществото на семейството:

          1. Хотел „Хаяши“ – шестетажен японски хотел с водопад и спортно-рекреативна зона, оценяван на десетки милиони евро, с официална цена обаче 9 милиона лева.
          2. Ресторант „Папос“ – в центъра на София.
          3. Модно-парфюмериен бутик на дъщерята София Росен Желязкова в „Етихад тауърс“ в Абу Даби.
          4. Осем апартамента, къщи, ателиета и вили в София, Чепеларе и Самоков.
          5. Връзки с бизнес империята на Никола Петров – тъст на премиера, известен във Враца като Ники Турчето.

          „Росен Желязков няма официален бизнес – цял живот е бил чиновник на държавна заплата, а съпругата му е актриса с малка фирма за почистване. Що за магия?“, пита Недялков.

          Хотел за милиони и сянката на властта Хотел за милиони и сянката на властта

          Медийна цензура и ДПС

          Журналистът твърди, че обещанието за продължаване на мандата на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков идва не от ГЕРБ, а от ДПС, при условие, че държавната телевизия продължи да цензурира темата „Хаяши“.

          „Чудеса в колониална България“

          „Подобни чудеса са възможни май само в колониална България на прага на еврозоната“, пише Недялков, предупреждавайки, че „еврозоната е в състояние на банкрут, но такива като Росен Желязков насилствено и самоубийствено ни нахакват в нея, за да подсигурят личния си просперитет“.

