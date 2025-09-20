Нови правила ограничават достъпа на медиите в Пентагона

Американското Министерство на отбраната въведе нови ограничения за медиите, отразяващи живота на военните, като изисква от репортерите да не публикуват нищо, което не е официално одобрено, и ограничава свободното им придвижване в сградата на ведомството.
Новите насоки, изложени в меморандум, разпространен в петък, задължават журналистите да подпишат декларация за съгласие с правилата – в противен случай рискуват да загубят акредитациите си.
Това е пореден ход от администрацията на президент Доналд Тръмп за по-строг контрол върху медийното отразяване, след като той намекна, че негативните публикации могат да бъдат „незаконни“.
В меморандума се подчертава, че Пентагонът остава ангажиран с прозрачността, но:
На практика това забранява използването на материали от неназовани източници и се отнася както за класифицирана, така и за „контролирана некласифицирана информация“.
Освен това се въвеждат и нови ограничения за придвижването на репортери в сградата на Пентагона – вече е необходимо присъствие на официален ескорт.
Новите правила идват месеци след като Хегсет беше остро критикуван за това, че е разкрил подробности за въздушни удари срещу йеменските хути в групов чат на Signal, в който случайно е присъствал и репортер.
От „Ню Йорк таймс“ коментираха, че правилата са „още една стъпка в обезпокоителен модел на намаляване на достъпа до информация за действията на военните за сметка на данъкоплатците“.
