      събота, 20.09.25
          Нови правила ограничават достъпа на медиите в Пентагона

          Американското Министерство на отбраната въведе нови ограничения за медиите, отразяващи живота на военните, като изисква от репортерите да не публикуват нищо, което не е официално одобрено, и ограничава свободното им придвижване в сградата на ведомството.

          Новите насоки, изложени в меморандум, разпространен в петък, задължават журналистите да подпишат декларация за съгласие с правилата – в противен случай рискуват да загубят акредитациите си.

          Това е пореден ход от администрацията на президент Доналд Тръмп за по-строг контрол върху медийното отразяване, след като той намекна, че негативните публикации могат да бъдат „незаконни“.

          В меморандума се подчертава, че Пентагонът остава ангажиран с прозрачността, но:

          „Информацията трябва да бъде одобрена за публично разкриване от подходящ упълномощаващ служител, дори и да е некласифицирана.“

          На практика това забранява използването на материали от неназовани източници и се отнася както за класифицирана, така и за „контролирана некласифицирана информация“.

          Освен това се въвеждат и нови ограничения за придвижването на репортери в сградата на Пентагона – вече е необходимо присъствие на официален ескорт.

          „Пресата не управлява Пентагона – хората го правят. На пресата вече не е позволено да се разхожда из коридорите на охраняем обект. Носете значка и спазвайте правилата – или се прибирайте,“ написа министърът на отбраната Пийт Хегсет в X.

          Новите правила идват месеци след като Хегсет беше остро критикуван за това, че е разкрил подробности за въздушни удари срещу йеменските хути в групов чат на Signal, в който случайно е присъствал и репортер.

          От „Ню Йорк таймс“ коментираха, че правилата са „още една стъпка в обезпокоителен модел на намаляване на достъпа до информация за действията на военните за сметка на данъкоплатците“.

          „Ако новините за нашите военни трябва първо да бъдат одобрени от правителството, тогава обществеността вече не получава независими репортажи. Тя получава само това, което служителите искат да види. Това би трябвало да алармира всеки американец,“ заяви президентът на Националния пресклуб Майк Балсамо.

