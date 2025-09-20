НА ЖИВО
          Крими

          Обир като на филм в София: маскирани мъже задигнаха техника за над 200 000 лв.

          Снимка: btvnovinite.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Маскирани мъже извършиха дръзък обир в магазин за техника в София, като за минути отмъкнаха стока за над 200 000 лева, съобщи bTV.

          Малко преди полунощ собственикът на магазина Светлозар получава известие на телефона си за засечено движение и веднага преглежда записите от охранителните камери.

          „Около 3 минути разбиват витрината с чукове. Разбиват стъкло, решетката я къртят. Влизат под решетката и се насочват към офиса,“ разказва той.

          На записите се вижда как трима мъже пълнят чували с телефони и техника, докато четвърти ги чака отвън.

          „Влизат и започват трима души със сакове да изнасят всичко, което виждат. Бяха с полусвалени маски – деца на по 22-23 години,“ допълва Светлозар.

          Само три минути по-късно групата напуска магазина, където е чакал автомобил с вдигнат багажник.

          „Беше спрял съвсем спокойно, с вдигнати отворени врати, с вдигнат багажник. Оказа се, че бил с чужди номера. Имаше и джип, който им отцепваше района. Щетите са между 200 и 300 хиляди лева,“ казва още собственикът.

          От СДВР потвърдиха, че е образувано досъдебно производство и извършителите се издирват.

          

