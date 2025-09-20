Обир като на филм в София: маскирани мъже задигнаха техника за над 200 000 лв.

Маскирани мъже извършиха дръзък обир в магазин за техника в София, като за минути отмъкнаха стока за над 200 000 лева, съобщи bTV.
- Реклама -
Малко преди полунощ собственикът на магазина Светлозар получава известие на телефона си за засечено движение и веднага преглежда записите от охранителните камери.
На записите се вижда как трима мъже пълнят чували с телефони и техника, докато четвърти ги чака отвън.
Само три минути по-късно групата напуска магазина, където е чакал автомобил с вдигнат багажник.
От СДВР потвърдиха, че е образувано досъдебно производство и извършителите се издирват.
Маскирани мъже извършиха дръзък обир в магазин за техника в София, като за минути отмъкнаха стока за над 200 000 лева, съобщи bTV.
- Реклама -
Малко преди полунощ собственикът на магазина Светлозар получава известие на телефона си за засечено движение и веднага преглежда записите от охранителните камери.
На записите се вижда как трима мъже пълнят чували с телефони и техника, докато четвърти ги чака отвън.
Само три минути по-късно групата напуска магазина, където е чакал автомобил с вдигнат багажник.
От СДВР потвърдиха, че е образувано досъдебно производство и извършителите се издирват.