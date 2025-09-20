Обвиниха мъж за убийството на TikTok звездата Сана Юсуф в Пакистан

Мъж, обвинен в застрелването на 17-годишната TikTok звезда Сана Юсуф в дома ѝ в Пакистан, след като тя многократно е отхвърляла ухажванията му, беше официално изправен пред съда в събота, съобщи репортер на AFP.

Убийството на Юсуф през юни предизвика национално осъждане и възобнови дебата за безопасността на жените. Наред със съболезнованията, някои онлайн коментари обвиниха младата жена за собствената ѝ смърт.

22-годишният обвиняем Умар Хаят пледира, че е невинен в окръжния съд на Исламабад.

„Всички обвинения срещу мен са безпочвени и неверни,“ каза обвиняемият пред съдия Мохамед Афзал Маджока.

Юсуф е имала над един милион последователи в социалните мрежи, включително TikTok, където е споделяла видеа от любими кафенета, продукти за грижа за кожата и традиционни облекла.

TikTok е изключително популярен в Пакистан, отчасти заради достъпността му в страна с ниски нива на грамотност. Жените често намират чрез платформата аудитория и доходи, което е рядкост в държава, където по-малко от една четвърт от тях участват в официалната икономика.

Полицията определи убийството като „ужасяващо и хладнокръвно“, твърдейки, че Хаят е стрелял по Юсуф, след като тя неколкократно е отхвърлила предложенията му.

„Жънеш това, което посееш,“ се казва в един от коментарите в социалните мрежи, където част от реакциите оправдаваха престъплението с традиционни кодекси за чест.

Според Комисията по правата на човека на Пакистан, насилието срещу жени е широко разпространено, а нападенията след отказ за брак не са необичайни.

През 2021 г. 27-годишната Нур Мукадам беше обезглавена от своя пакистано-американски приятел Захир Джафер, след като отхвърли предложението му за брак – случай, който също предизвика масов обществен гняв.