      събота, 20.09.25
          Обвиниха мъж за убийството на TikTok звездата Сана Юсуф в Пакистан

          Сана Юсуф / Снимка: Социални медии
          Красимир Попов
          Мъж, обвинен в застрелването на 17-годишната TikTok звезда Сана Юсуф в дома ѝ в Пакистан, след като тя многократно е отхвърляла ухажванията му, беше официално изправен пред съда в събота, съобщи репортер на AFP.

          Убийството на Юсуф през юни предизвика национално осъждане и възобнови дебата за безопасността на жените. Наред със съболезнованията, някои онлайн коментари обвиниха младата жена за собствената ѝ смърт.

          22-годишният обвиняем Умар Хаят пледира, че е невинен в окръжния съд на Исламабад.

          „Всички обвинения срещу мен са безпочвени и неверни,“ каза обвиняемият пред съдия Мохамед Афзал Маджока.

          Юсуф е имала над един милион последователи в социалните мрежи, включително TikTok, където е споделяла видеа от любими кафенета, продукти за грижа за кожата и традиционни облекла.

          TikTok е изключително популярен в Пакистан, отчасти заради достъпността му в страна с ниски нива на грамотност. Жените често намират чрез платформата аудитория и доходи, което е рядкост в държава, където по-малко от една четвърт от тях участват в официалната икономика.

          Полицията определи убийството като „ужасяващо и хладнокръвно“, твърдейки, че Хаят е стрелял по Юсуф, след като тя неколкократно е отхвърлила предложенията му.

          „Жънеш това, което посееш,“ се казва в един от коментарите в социалните мрежи, където част от реакциите оправдаваха престъплението с традиционни кодекси за чест.

          Според Комисията по правата на човека на Пакистан, насилието срещу жени е широко разпространено, а нападенията след отказ за брак не са необичайни.

          През 2021 г. 27-годишната Нур Мукадам беше обезглавена от своя пакистано-американски приятел Захир Джафер, след като отхвърли предложението му за брак – случай, който също предизвика масов обществен гняв.

