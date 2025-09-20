ОГНЕН АД: Пожарът в Асеновградско затвори път и спря тока в района (ВИДЕО)

Пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан (община Асеновград) е затворен за движение, след като пожарът, възникнал по-рано днес край Горнослав, се е разраснал и е достигнал пътната артерия.

От Община Асеновград призовават жителите и гостите на района да не предприемат пътуване в посочената посока.

На терен работят шест екипа на пожарната, които гасят огъня в землището между селата Горнослав и Долнослав. Горят сухи треви и ниска растителност, като усилията са насочени към ограничаване на фронта и предотвратяване на навлизането на пламъците в гората.

Заради пожара е спряно електрозахранването в част от планинския район над Асеновград – в посока село Добростан и хижа „Марциганица“. Причината е изгорял дървен електрически стълб.