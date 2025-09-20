НА ЖИВО
          Огромната трагедия в Сливница: Бащата опитал да убие своя роднина?

          Никола Павлов
          Нови детайли излязоха наяве около трагичния случай със семейството от Сливница, открито мъртво в автомобил край село Гълъбовци и местността Деянова воденица.

          По информация на News24sofia.eu, в последните си часове 53-годишният Жоро е посетил свой роднина – 50-годишната Десислава – и е стрелял по нея с пистолет. Жената е тежко ранена и е транспортирана във Военномедицинска академия (ВМА), където лекарите се борят за живота ѝ.

          Опитът за убийство не е станал пред очите на съпругата му Нонка и сина им Велислав, но се е случил малко преди тримата да бъдат открити безжизнени в автомобила.

          Заради тежка диагноза: Родители и син сложиха край на живота си в Сливница Заради тежка диагноза: Родители и син сложиха край на живота си в Сливница

          В петък беше съобщено, че тримата са оставили предсмъртно писмо, в което обясняват решението си със сериозен здравословен проблем на момчето.

          Жители на Сливница описват семейството като „добри и мили хора“. Според непотвърдената информация обаче бащата е имал стара вражда с пострадалата си роднина, което може да е мотив за стрелбата.

          Екип на медията е потърсил официален коментар от МВР – Сливница и ВМА, за да бъдат потвърдени или опровергани данните. От полицията не са предоставили становище, а пресцентърът на болницата засега не е отговорил.

