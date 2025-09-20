ОПАСНОСТ: Пластмасови контейнери и гуми пламнаха в Бургас (ВИДЕО)

Пластмасови контейнери на сметопочистваща фирма пламнаха в близост до магазин за строителни материали в Южната промишлена зона на Бургас.
На място горят автомобилни гуми и други отпадъци, като в небето се издигат гъсти облаци дим.
По първоначална информация, няма непосредствена опасност за жителите на комплекс „Меден рудник“, който се намира в съседство с индустриалната зона.
Очаква се противопожарни екипи да овладеят пламъците и да предотвратят разпространението им.
