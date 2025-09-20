От последните минути: Тежка верижна катастрофа на АМ „Струма“ (ВИДЕО)

Тежка верижна катастрофа е станала на автомагистрала „Струма“ в района на разклона за Мало Бучино. За инцидента съобщават очевидци в социалните мрежи.
Произшествието е възникнало в ремонтиран участък от аутобана. По първоначална информация
няма пострадали хора. На място са спрени камиони в аварийната лента.
Заради поредицата от три почивни дни и хубавото време, трафикът в цялата страна е изключително натоварен. Пътна полиция е засилила контрола по основните пътни артерии.
Още рано тази сутрин
са се образували тапи – например на слизане от АМ „Струма“ преди Симитли, както и при преминаването през Кресна.
Голямото напускане на столицата започна още вчера следобед и продължи до късно вечерта, когато по входно-изходните артерии на София се образуваха сериозни задръствания.
Шофьорите се призовават да карат внимателно и със съобразена скорост.
- Реклама -
