От последните минути: Тежка верижна катастрофа на АМ „Струма“ (ВИДЕО)

Тежка верижна катастрофа е станала на автомагистрала „Струма“ в района на разклона за Мало Бучино. За инцидента съобщават очевидци в социалните мрежи.

Произшествието е възникнало в ремонтиран участък от аутобана. По първоначална информация няма пострадали хора. На място са спрени камиони в аварийната лента.

Заради поредицата от три почивни дни и хубавото време, трафикът в цялата страна е изключително натоварен. Пътна полиция е засилила контрола по основните пътни артерии.

Още рано тази сутрин са се образували тапи – например на слизане от АМ „Струма“ преди Симитли, както и при преминаването през Кресна.

Голямото напускане на столицата започна още вчера следобед и продължи до късно вечерта, когато по входно-изходните артерии на София се образуваха сериозни задръствания.

Шофьорите се призовават да карат внимателно и със съобразена скорост.