НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Първа лига: неделни битки за оцеляване и стабилност в 9-ия кръг

          0
          9
          Снимка: Gong.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Деветият кръг на Първа лига продължава в неделя, 21 септември, с два ключови мача.

          - Реклама -

          17:45 ч. – Септември София – Ботев Пловдив

          На стадиона в квартал „Надежда“ изпадналият в криза Ботев Пд ще търси едва втората си победа за сезона. Единственият успех до момента за „канарчетата“ дойде срещу Берое в „Битката за Тракия“ (2:1). След осем кръга обаче тимът е на дъното и напрежението расте, като дори привърженици нахлуха на терена при последната загуба от Монтана (0:1).

          Септември също е в тежка ситуация – столичани имат две победи и шест поражения, без нито едно равенство. Победите дойдоха у дома срещу Добруджа и Локомотив София, но тимът на Стамен Белчев загуби с 1:3 от ЦСКА в предишния кръг.

          20:15 ч. – Славия – Берое

          Вечерният двубой в „Овча купел“ противопоставя друг тим в криза – Славия. „Белите“ са предпоследни с пет точки, като единственият им успех досега беше срещу Арда (2:0).

          Гостите от Берое заемат 10-ата позиция с девет точки. В последния кръг те победиха Ботев Враца, а срещата беляза успешния дебют на новия треньор Алехандро Сагерас.

          Програма на 9-ия кръг в Първа лига:

          Петък

          • Монтана – Спартак Варна 1:2
          • Левски – Лудогорец 0:0

          Събота

          • Добруджа – Локомотив София 2:2
          • ФК ЦСКА 1948 – Локомотив Пловдив

          Неделя

          • 17:45 ч. – Септември София – Ботев Пловдив
          • 20:15 ч. – Славия – Берое

          Понеделник

          • 18:00 ч. – Арда – Черно море
          • 20:30 ч. – Ботев Враца – ЦСКА

          Деветият кръг на Първа лига продължава в неделя, 21 септември, с два ключови мача.

          - Реклама -

          17:45 ч. – Септември София – Ботев Пловдив

          На стадиона в квартал „Надежда“ изпадналият в криза Ботев Пд ще търси едва втората си победа за сезона. Единственият успех до момента за „канарчетата“ дойде срещу Берое в „Битката за Тракия“ (2:1). След осем кръга обаче тимът е на дъното и напрежението расте, като дори привърженици нахлуха на терена при последната загуба от Монтана (0:1).

          Септември също е в тежка ситуация – столичани имат две победи и шест поражения, без нито едно равенство. Победите дойдоха у дома срещу Добруджа и Локомотив София, но тимът на Стамен Белчев загуби с 1:3 от ЦСКА в предишния кръг.

          20:15 ч. – Славия – Берое

          Вечерният двубой в „Овча купел“ противопоставя друг тим в криза – Славия. „Белите“ са предпоследни с пет точки, като единственият им успех досега беше срещу Арда (2:0).

          Гостите от Берое заемат 10-ата позиция с девет точки. В последния кръг те победиха Ботев Враца, а срещата беляза успешния дебют на новия треньор Алехандро Сагерас.

          Програма на 9-ия кръг в Първа лига:

          Петък

          • Монтана – Спартак Варна 1:2
          • Левски – Лудогорец 0:0

          Събота

          • Добруджа – Локомотив София 2:2
          • ФК ЦСКА 1948 – Локомотив Пловдив

          Неделя

          • 17:45 ч. – Септември София – Ботев Пловдив
          • 20:15 ч. – Славия – Берое

          Понеделник

          • 18:00 ч. – Арда – Черно море
          • 20:30 ч. – Ботев Враца – ЦСКА

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Драма в Лига 1: Нант изтръгна точка срещу Рен в добавеното време

          Красимир Попов -
          Нант и Рен завършиха 2:2 в зрелищен мач от петия кръг на Лига 1. Гостите поведоха с два гола преднина – Людовик Блас откри от...
          Футбол

          Тони Тасев се завръща в групата на Славия за мача с Берое

          Красимир Попов -
          Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Берое. Добрата новина за „белите“ е завръщането на Тони Тасев, който пропусна последните три...
          Футбол

          Скандал: 46 футболисти и треньори уличени в залагания в Първа и Втора лига

          Красимир Попов -
          Общо 46 футболисти, треньори и служебни лица от Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове от двете първенства през сезон...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions