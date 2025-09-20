Първа лига: неделни битки за оцеляване и стабилност в 9-ия кръг

Деветият кръг на Първа лига продължава в неделя, 21 септември, с два ключови мача.

17:45 ч. – Септември София – Ботев Пловдив

На стадиона в квартал „Надежда“ изпадналият в криза Ботев Пд ще търси едва втората си победа за сезона. Единственият успех до момента за „канарчетата“ дойде срещу Берое в „Битката за Тракия“ (2:1). След осем кръга обаче тимът е на дъното и напрежението расте, като дори привърженици нахлуха на терена при последната загуба от Монтана (0:1).

Септември също е в тежка ситуация – столичани имат две победи и шест поражения, без нито едно равенство. Победите дойдоха у дома срещу Добруджа и Локомотив София, но тимът на Стамен Белчев загуби с 1:3 от ЦСКА в предишния кръг.

20:15 ч. – Славия – Берое

Вечерният двубой в „Овча купел“ противопоставя друг тим в криза – Славия. „Белите“ са предпоследни с пет точки, като единственият им успех досега беше срещу Арда (2:0).

Гостите от Берое заемат 10-ата позиция с девет точки. В последния кръг те победиха Ботев Враца, а срещата беляза успешния дебют на новия треньор Алехандро Сагерас.

Програма на 9-ия кръг в Първа лига:

Петък

Монтана – Спартак Варна 1:2

Левски – Лудогорец 0:0

Събота

Добруджа – Локомотив София 2:2

ФК ЦСКА 1948 – Локомотив Пловдив

Неделя

17:45 ч. – Септември София – Ботев Пловдив

20:15 ч. – Славия – Берое

Понеделник