Пеевски: Ще участваме в Националния борд по водите

Лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски получи официален отговор от премиера относно предприетите действия по кризата с водите, съобщиха от пресцентъра на партията.
От ДПС-НН информираха, че във вторник заместник-председателите на парламентарната група ще участват в работата на Националния борд по водите.
Желязков припомня, че в страната действа Национален борд по водите, чието първо заседание беше в сряда, 17 септември.
Пълният отговор от „Дондуков“ 1 вижте тук:
