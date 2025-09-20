Пеевски: Ще участваме в Националния борд по водите

Лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски получи официален отговор от премиера относно предприетите действия по кризата с водите, съобщиха от пресцентъра на партията.

От ДПС-НН информираха, че във вторник заместник-председателите на парламентарната група ще участват в работата на Националния борд по водите.

„Хората и решаването на техните проблеми са нашата мисия“, подчертават още от ДПС–Ново начало.

Желязков припомня, че в страната действа Национален борд по водите, чието първо заседание беше в сряда, 17 септември.

Пълният отговор от „Дондуков“ 1 вижте тук: