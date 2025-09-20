Пейков: Акцията беше „малкия Росенец“

Депутатът Манол Пейков коментира петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, като подчерта, че „Възраждане“ са се качили на „нашето влакче – на западното, на либералното“.

- Реклама -

По думите му позицията на партията в пленарната зала е показала изместване, което той определя като знаково.

Пейков се спря и на блокадата на парламента, организирана от „Продължаваме промяната“ в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев.