      неделя, 21.09.25
          Пейков: Акцията беше „малкия Росенец"

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Депутатът Манол Пейков коментира петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, като подчерта, че „Възраждане“ са се качили на „нашето влакче – на западното, на либералното“.

          По думите му позицията на партията в пленарната зала е показала изместване, което той определя като знаково.

          Пейков се спря и на блокадата на парламента, организирана от „Продължаваме промяната“ в подкрепа на задържания кмет на Варна Благомир Коцев.

          „Ивайло Мирчев и Божидар Божанов слязоха да ги подкрепят. Това беше акция на ‘Продължаваме промяната’, много успешна и навременна. За себе си я наричам ‘малкия Росенец’“, заяви той.

