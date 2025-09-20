НА ЖИВО
          Политолог: Не виждам голямо пропукване в мнозинството

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството в парламента. То остава монолитно. Проблемът е по-скоро в липсата на осъзнаване и предложения за решение на въпроса със завладяната държава“, коментира политологът Даниел Смилов в студиото на „Офанзива“.

          В четвъртък входовете на парламента бяха блокирани от депутати на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Акцията целеше лидерите на управляващото мнозинство да преминат пеша и предизвика сериозен обществен дебат за състоянието на институциите.

          Смилов поясни, че под „държава с главно Д“ се разбира система, в която институциите обслужват управляващите:

          „Това не е добро за България. Съществуването на такъв модел води до зависимости и мрежи, изграждани през годините на власт“, допълни той.

          По думите му отказът на бившия премиер Бойко Борисов да участва в гласуването по вота на недоверие е по-скоро театрална дистанция, отколкото реална политическа стъпка.

          Ключов за успеха на акцията обаче е бил Делян Пеевски. „Той демонстрира, че държавата зависи от него – това личеше от езика на тялото и поведението му. Затова акцията беше успешна, а не заради броя на блокиралите входовете“, обясни Смилов.

          Политологът акцентира върху значението на мирните протести и предупреди за рисковете от политическо насилие и репресии.

          Относно бъдещето на градската десница и предстоящите президентски избори, Смилов подчерта, че задачата на проевропейската опозиция е да излъчи алтернатива, която да не се примирява с корупционни практики и да следва ясна евроатлантическа ориентация.

          „Форумите като този подпомагат процеса, като обединяват различни хора около два основни принципа: атлантическа ориентация и решаване на проблема със завладяната държава“, заяви той.

          По повод ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, Смилов бе категоричен:

          „Коцев не трябва да е в затвора.“

