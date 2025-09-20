НА ЖИВО
          Пожар край бившата рафинерия до село Дисевица, няма опасност за хората

          Снимка: safenews.bg
          Пожар от сухи треви се е разпространил към изоставените утайници на територията на бивша рафинерия край село Дисевица, съобщи БНР. На място работят четири пожарни автомобила.

          Според властите няма непосредствена опасност огънят да обхване други сгради, въпреки че районът е силно задимен.

          „Горят неизползваеми, стари утайници, където някога са се изливали отпадъчни нефтопродукти. Тези съоръжения са занемарени и не се използват от години. На мястото работят четири екипа, които полагат всички усилия за овладяване на огъня. Няма опасност пламъците да засегнат други сгради или съоръжения. Има задимяване, причинено от пожар, възникнал от сухи треви в съседство,“ заяви комисар Станислав Атанасов, директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

          Жители на селото споделиха снимки на облаци черен дим, издигащи се над района.

          „За момента населението не е застрашено, освен ако вятърът не промени посоката си и не задими селото. Хората и екипите полагат всички усилия за безопасността,“ уточни кметът Пламен Бешков.

