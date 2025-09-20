Пожар край бившата рафинерия до село Дисевица, няма опасност за хората

Пожар от сухи треви се е разпространил към изоставените утайници на територията на бивша рафинерия край село Дисевица, съобщи БНР. На място работят четири пожарни автомобила.

- Реклама -

Според властите няма непосредствена опасност огънят да обхване други сгради, въпреки че районът е силно задимен.

„Горят неизползваеми, стари утайници, където някога са се изливали отпадъчни нефтопродукти. Тези съоръжения са занемарени и не се използват от години. На мястото работят четири екипа, които полагат всички усилия за овладяване на огъня. Няма опасност пламъците да засегнат други сгради или съоръжения. Има задимяване, причинено от пожар, възникнал от сухи треви в съседство,“ заяви комисар Станислав Атанасов, директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Жители на селото споделиха снимки на облаци черен дим, издигащи се над района.