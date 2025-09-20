Пожар край бившата рафинерия до село Дисевица, няма опасност за хората

Пожар от сухи треви се е разпространил към изоставените утайници на територията на бивша рафинерия край село Дисевица, съобщи БНР. На място работят четири пожарни автомобила.
- Реклама -
Според властите няма непосредствена опасност огънят да обхване други сгради, въпреки че районът е силно задимен.
Жители на селото споделиха снимки на облаци черен дим, издигащи се над района.
Пожар от сухи треви се е разпространил към изоставените утайници на територията на бивша рафинерия край село Дисевица, съобщи БНР. На място работят четири пожарни автомобила.
- Реклама -
Според властите няма непосредствена опасност огънят да обхване други сгради, въпреки че районът е силно задимен.
Жители на селото споделиха снимки на облаци черен дим, издигащи се над района.