Пожарът между Горнослав и Долнослав е овладян

Големият пожар, който избухна в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав, е напълно загасен, съобщи кореспондентът на БГНЕС.
По-рано днес в района са се запалили сухи треви и ниска растителност. С пламъците са се борили шест екипа на пожарната.
За кратко е било спряно електричеството в част от планинския район над Асеновград – в посока село Добростан и хижа „Марциганица“, след като огънят е изпепелил дървен електрически стълб.
Подготвен е дрон, с който ще бъде извършен оглед на нанесените щети.
