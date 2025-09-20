НА ЖИВО
      събота, 20.09.25
          Инциденти

          Пожарът между Горнослав и Долнослав е овладян

          Снимка: БГНЕС
          Големият пожар, който избухна в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав, е напълно загасен, съобщи кореспондентът на БГНЕС.

          По-рано днес в района са се запалили сухи треви и ниска растителност. С пламъците са се борили шест екипа на пожарната.

          За кратко е било спряно електричеството в част от планинския район над Асеновград – в посока село Добростан и хижа „Марциганица“, след като огънят е изпепелил дървен електрически стълб.

          Подготвен е дрон, с който ще бъде извършен оглед на нанесените щети.

          ТВ "ЕВРОКОМ"

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

