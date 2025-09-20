НА ЖИВО
          Радев се срещна с командира на американските ВМС

          106
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Изтребителната авиация е не само призвание, но и средство за възпитание в патриотизъм и носи удовлетворението, че си полезен на страната си. Това беше общата позиция на президента Румен Радев и на командира от Военноморските сили на САЩ Франк Уайзър, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

          Франк Уайзър е двукратен пилот в легендарната ескадрила за демонстрационни полети на Военноморските сили на САЩ – „Сините ангели“. Той е световноизвестен и с участието си във филма „Топ Гън: Маверик“, където реално пилотира изтребител F-18, докато в задната кабина е актьорът Том Круз по време на въздушните снимки.

          По време на разговора с държавния глава Уайзър подчерта, че изтребителната авиация не е само инструмент на националната сигурност, но и носител на заслужена национална гордост чрез демонстрационните полети. Тези изяви са особено важни за младите хора, които вдъхновяват да следват мечтите си и да развиват своя потенциал.

          Президентът Румен Радев отправи покана към Франк Уайзър да посети отново България и да проведе среща с млади хора у нас.

