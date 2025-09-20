Радост на „Армията“: ЦСКА най-после разкара Керкез

Душан Керкез вече не е старши треньор на ЦСКА. Това съобщиха от пресслужбата на „червените“ преди броени минути. Освен с наставника, клубът се разделя и с досегашния треньорски щаб на първия отбор.

В предстоящия шампионатен двубой – като гост на Ботев Враца на 22 септември (понеделник) от 20:30 ч., ЦСКА ще бъде воден от новия треньор на дубъла Валентин Илиев.

До раздялата между ЦСКА и Керкез се стигна след поражението от Арда с 0:1 в Стара Загора онзи ден. Треньорската рокада се забави поради исканията на босненеца да му се изплатят всички дължими заплати до края на календарната година.

„Армейците“ са на незавидната 12-а позиция с едва седем точки от осем изиграни срещи.

В понеделник отборът гостува на Ботев Враца, който е воден от един от спряганите за нов постоянен наставник на ЦСКА – Христо Янев.