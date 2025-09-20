Реал Мадрид с пети пореден успех в Ла Лига, Мбапе отново точен

Реал Мадрид записа пета последователна победа в испанската Ла Лига, след като се наложи над Еспаньол с 2:0 у дома.

Едер Милитао откри резултата с мощен удар в 22-ата минута, преди дежурният голмайстор на „кралския клуб“ Килиан Мбапе да се разпише малко след началото на второто полувреме.

С този успех възпитаниците на Шаби Алонсо остават на върха в класирането с 15 точки, докато Еспаньол отстъпи за първи път през кампанията и остава с 10 пункта.