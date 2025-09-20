Русия: Изтребителите не са навлизали във въздушното пространство на Естония

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, без да навлизат във въздушното пространство на Естония, съобщиха от Министерството на отбраната на Русия, цитирани от ТАСС.
Ведомството отхвърли публикации в западни медии за нарушение на естонската граница:
По данни на Москва, самолетите са следвали съгласувана въздушна траектория и са летели над неутралните води на Балтийско море, на повече от три километра от естонския остров Вайндло.
