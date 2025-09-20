НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          Съдия отхвърли иска на Тръмп за 15 млрд. долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“

          0
          0
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Федерален съдия в остро икритично решение отхвърли иска за клевета, подаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, срещу в. „Ню Йорк Таймс“ на стойност 15 милиарда долара.

          - Реклама -

          Съдия Стивън Меридей заяви, че подадената жалба е „неподходяща и недопустима“, като даде на адвокатите на Тръмп 28 дни да я преформулират „по професионален и достоен начин“.

          Назначен от републиканския президент Джордж Буш-старши, Меридей не се произнесе по същността на обвиненията, но разкритикува прекомерната дължина на жалбата (85 страници), повтарящия се стил и „преувеличените хвалби“ за Тръмп.

          „Жалбата трябва да е кратко, ясно и директно изложение на фактите, достатъчно за формулиране на правдоподобен иск. Съдебната зала не е публична трибуна за обиди и хули, нито платформа за изливане на гняв срещу противник“, подчерта съдията, цитиран от Си Ен Ен.

          Федерален съдия в остро икритично решение отхвърли иска за клевета, подаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, срещу в. „Ню Йорк Таймс“ на стойност 15 милиарда долара.

          - Реклама -

          Съдия Стивън Меридей заяви, че подадената жалба е „неподходяща и недопустима“, като даде на адвокатите на Тръмп 28 дни да я преформулират „по професионален и достоен начин“.

          Назначен от републиканския президент Джордж Буш-старши, Меридей не се произнесе по същността на обвиненията, но разкритикува прекомерната дължина на жалбата (85 страници), повтарящия се стил и „преувеличените хвалби“ за Тръмп.

          „Жалбата трябва да е кратко, ясно и директно изложение на фактите, достатъчно за формулиране на правдоподобен иск. Съдебната зала не е публична трибуна за обиди и хули, нито платформа за изливане на гняв срещу противник“, подчерта съдията, цитиран от Си Ен Ен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп посреща Ердоган в Белия дом следващата седмица

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп ще посрещне турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом следващата седмица. Тръмп изрази очакване за разрешаване на дългогодишния спор около изтребителите...
          Инциденти

          Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война 

          Владимир Висоцки -
          Хонконг планира да евакуира хиляди жители в петък, след като на строителна площадка беше открита бомба от Втората световна война.  Полицията съобщи, че бомбата е...
          Политика

          Йонко Мермерски: В Европа трябва да спрем да се развеждаме с действителността

          Златина Петкова -
          "В Европа трябва да спрем да се развеждаме с действителността. Ние не управляваме целия свят, както е било последните 7-8 века. Новият световен ред...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions