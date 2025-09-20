Съдия отхвърли иска на Тръмп за 15 млрд. долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“

Федерален съдия в остро икритично решение отхвърли иска за клевета, подаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, срещу в. „Ню Йорк Таймс“ на стойност 15 милиарда долара.

Съдия Стивън Меридей заяви, че подадената жалба е „неподходяща и недопустима“, като даде на адвокатите на Тръмп 28 дни да я преформулират „по професионален и достоен начин“.

Назначен от републиканския президент Джордж Буш-старши, Меридей не се произнесе по същността на обвиненията, но разкритикува прекомерната дължина на жалбата (85 страници), повтарящия се стил и „преувеличените хвалби“ за Тръмп.

„Жалбата трябва да е кратко, ясно и директно изложение на фактите, достатъчно за формулиране на правдоподобен иск. Съдебната зала не е публична трибуна за обиди и хули, нито платформа за изливане на гняв срещу противник“, подчерта съдията, цитиран от Си Ен Ен.