      неделя, 21.09.25
          Моторни Спортове

          Шампионски Макс Верстапен се възползва от хаотичната квалификация и ще стартира от челото в Баку

          Основното състезание започва в неделя от 14 часа българско време

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Макс Верстапен с Ред Бул спечели втори пореден и общо шести полпозишън от началото на сезона във Формула 1, след като стана първи в квалификацията за Гран При на Азербайджан. Сесията се проведе на пистата в Баку.

          Квалификацията беше изпълнена с инциденти, като в крайна сметка на стартовата решетка в неделя на челните позиции са някои изненадващи имена. Втори и трети днес останаха съответно Карлос Сайнц (Уилямс) и Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс). Пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри – втори и първи в генералното класиране, се наредиха едва седми и девети.

          В топ 10 попаднаха още Кими Антонели и Джордж Ръсел (Мерцедес), Юки Цунода (Ред Бул), Исак Хаджар (Рейсинг Булс) и Шарл Льоклер (Ферари). Другия пилот на Скудерията Люис Хамилтън отпадна още във втората сесия.

          Състезанието за Голямата награда на Азербайджан на пистата в Баку е утре, 21 септември от 14:00 часа българско време

