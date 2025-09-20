НА ЖИВО
      събота, 20.09.25
          „Символ на военен неутралитет“: Огромен военен парад се провежда днес в Белград

          Снимка: Facebook
          Белград е домакин на мащабен военен парад по случай Деня на сръбското единство, свобода и националното знаме, 20 септември, съобщава Republika.

          На парада ще бъдат демонстрирани 19 нови оръжейни системи, закупени от Франция, Китай, Израел и Русия. Военната авиация също ще вземе участие с прелитания на самолети и хеликоптери от ВВС на Сърбия.

          Президентът Александър Вучич заяви, че парадът е израз на национална гордост и стремеж към военен неутралитет, а не част от вътрешнополитическата борба. Въпреки това, събитието се разглежда като символ на многовекторната външна политика на Белград – балансираща между ЕС и стратегическите партньори Русия и Китай.

          Сърбия и Китай задълбочават стратегическото си партньорство Сърбия и Китай задълбочават стратегическото си партньорство

          Студентите – с митинг в подкрепа на армията

          Сръбските студенти, които вече 10 месеца блокират факултети из страната, обявиха в социалните мрежи, че днес ще организират митинг в подкрепа на армията.

          „Събираме се, за да подкрепим тези, които са на първа линия в защита на нашата страна. Подкрепяме хората, които носят униформата си с чест, въпреки корупцията и лошите решения на режима“, написаха те в Инстаграм.

          Студентите подчертаха, че силата на армията е в хората, които я съставляват, а не във властта, и че тяхната задача е да покажат солидарност – „мирно и с достойнство, с вярата, че истинската сила е в народа и войската, която му принадлежи“.

          Сърбия чества Деня на единството Сърбия чества Деня на единството

          Контекст – протестите в Сърбия

          Антиправителствените демонстрации в страната продължават от близо 10 месеца. Те започнаха след трагедията в Нови Сад, когато срутване на козирка на жп гара уби 16 души. Протестиращите настояват виновните да понесат политическа и наказателна отговорност, а институциите да заработят. Отскоро студентите поставят и искане за предсрочни парламентарни избори.

