Скандал: 46 футболисти и треньори уличени в залагания в Първа и Втора лига

Общо 46 футболисти, треньори и служебни лица от Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове от двете първенства през сезон 2024/25, съобщи bTV.
Дисциплинарната комисия към БФС е била сезирана по сигнал на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), след като от НАП е постъпила информация за извършени залози на мачове от 9-ия кръг на Първа лига и 10-ия кръг на Втора лига от миналия сезон.
На провинилите се са спрени правата и са глобени с по 10 000 лв. Доста от тях вече са платили санкциите и правата им са възстановени. До момента е ясно, че сред уличените има футболист на Ботев Пд.
Мачове от засегнатите кръгове:
Първа лига, 9-и кръг
Локомотив Пд – ЦСКА 1948 0:2
Хебър – Септември 1:2
ЦСКА – Берое 1:0
Лудогорец – Локомотив София 2:0
Славия – Левски 0:1
Спартак Варна – Черно море 0:2
Крумовград – Ботев Враца 3:0
Арда – Ботев Пд 1:0
Втора лига, 10-и кръг
Спартак Плевен – Монтана 2:1
ЦСКА 1948 II – Марек 2:0
Фратрия – Миньор Перник 1:1
Несебър – Лудогорец II 2:2
Дунав Русе – Етър 1:4
Ловеч – Ботев Пд II 3:1
Добруджа – Струмска слава 3:1
Спортист Своге – Беласица 1:1
ЦСКА II – Янтра 0:0
Пирин Благоевград – Локомотив Горна Оряховица 2:0
