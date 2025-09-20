Скандал: 46 футболисти и треньори уличени в залагания в Първа и Втора лига

Общо 46 футболисти, треньори и служебни лица от Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове от двете първенства през сезон 2024/25, съобщи bTV.

Дисциплинарната комисия към БФС е била сезирана по сигнал на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), след като от НАП е постъпила информация за извършени залози на мачове от 9-ия кръг на Първа лига и 10-ия кръг на Втора лига от миналия сезон.

На провинилите се са спрени правата и са глобени с по 10 000 лв. Доста от тях вече са платили санкциите и правата им са възстановени. До момента е ясно, че сред уличените има футболист на Ботев Пд.

„Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември, но все още няма официално съобщение за него на сайта на БФС,“ отбелязва bTV.

Мачове от засегнатите кръгове:

Първа лига, 9-и кръг

Локомотив Пд – ЦСКА 1948 0:2

Хебър – Септември 1:2

ЦСКА – Берое 1:0

Лудогорец – Локомотив София 2:0

Славия – Левски 0:1

Спартак Варна – Черно море 0:2

Крумовград – Ботев Враца 3:0

Арда – Ботев Пд 1:0

Втора лига, 10-и кръг