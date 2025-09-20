НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Скандал: 46 футболисти и треньори уличени в залагания в Първа и Втора лига

          0
          8
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Общо 46 футболисти, треньори и служебни лица от Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове от двете първенства през сезон 2024/25, съобщи bTV.

          - Реклама -

          Дисциплинарната комисия към БФС е била сезирана по сигнал на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), след като от НАП е постъпила информация за извършени залози на мачове от 9-ия кръг на Първа лига и 10-ия кръг на Втора лига от миналия сезон.

          На провинилите се са спрени правата и са глобени с по 10 000 лв. Доста от тях вече са платили санкциите и правата им са възстановени. До момента е ясно, че сред уличените има футболист на Ботев Пд.

          „Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември, но все още няма официално съобщение за него на сайта на БФС,“ отбелязва bTV.

          Мачове от засегнатите кръгове:

          Първа лига, 9-и кръг

          • Локомотив Пд – ЦСКА 1948 0:2
          • Хебър – Септември 1:2
          • ЦСКА – Берое 1:0
          • Лудогорец – Локомотив София 2:0
          • Славия – Левски 0:1
          • Спартак Варна – Черно море 0:2
          • Крумовград – Ботев Враца 3:0
          • Арда – Ботев Пд 1:0

          Втора лига, 10-и кръг

          • Спартак Плевен – Монтана 2:1
          • ЦСКА 1948 II – Марек 2:0
          • Фратрия – Миньор Перник 1:1
          • Несебър – Лудогорец II 2:2
          • Дунав Русе – Етър 1:4
          • Ловеч – Ботев Пд II 3:1
          • Добруджа – Струмска слава 3:1
          • Спортист Своге – Беласица 1:1
          • ЦСКА II – Янтра 0:0
          • Пирин Благоевград – Локомотив Горна Оряховица 2:0

          Общо 46 футболисти, треньори и служебни лица от Първа и Втора лига са били уличени в залагания на мачове от двете първенства през сезон 2024/25, съобщи bTV.

          - Реклама -

          Дисциплинарната комисия към БФС е била сезирана по сигнал на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), след като от НАП е постъпила информация за извършени залози на мачове от 9-ия кръг на Първа лига и 10-ия кръг на Втора лига от миналия сезон.

          На провинилите се са спрени правата и са глобени с по 10 000 лв. Доста от тях вече са платили санкциите и правата им са възстановени. До момента е ясно, че сред уличените има футболист на Ботев Пд.

          „Заседанието на Дисциплинарната комисия се е провело на 16 септември, но все още няма официално съобщение за него на сайта на БФС,“ отбелязва bTV.

          Мачове от засегнатите кръгове:

          Първа лига, 9-и кръг

          • Локомотив Пд – ЦСКА 1948 0:2
          • Хебър – Септември 1:2
          • ЦСКА – Берое 1:0
          • Лудогорец – Локомотив София 2:0
          • Славия – Левски 0:1
          • Спартак Варна – Черно море 0:2
          • Крумовград – Ботев Враца 3:0
          • Арда – Ботев Пд 1:0

          Втора лига, 10-и кръг

          • Спартак Плевен – Монтана 2:1
          • ЦСКА 1948 II – Марек 2:0
          • Фратрия – Миньор Перник 1:1
          • Несебър – Лудогорец II 2:2
          • Дунав Русе – Етър 1:4
          • Ловеч – Ботев Пд II 3:1
          • Добруджа – Струмска слава 3:1
          • Спортист Своге – Беласица 1:1
          • ЦСКА II – Янтра 0:0
          • Пирин Благоевград – Локомотив Горна Оряховица 2:0

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Наталия Киселова: По-важно е да решаваме проблемите, отколкото да променяме закони

          Красимир Попов -
          В рамките на свое посещение в община Братя Даскалови, председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира актуалната политическа обстановка, началото на новия парламентарен сезон...
          Политика

          Нови правила ограничават достъпа на медиите в Пентагона

          Красимир Попов -
          Американското Министерство на отбраната въведе нови ограничения за медиите, отразяващи живота на военните, като изисква от репортерите да не публикуват нищо, което не е...
          Футбол

          Реал Мадрид с пети пореден успех в Ла Лига, Мбапе отново точен

          Красимир Попов -
          Реал Мадрид записа пета последователна победа в испанската Ла Лига, след като се наложи над Еспаньол с 2:0 у дома. Едер Милитао откри резултата с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions