          Смразяващи подробности за жестокото убийство в Пловдивско

          47-годишен мъж е убил 55-годишния си съсед, след което сам признал за престъплението пред други жители на селото, съобщава TrafficNews. Именно те подали сигнала на тел. 112.

          Убийството

          По първоначална информация трагедията е станала в петък, малко преди 15:00 часа. Задържаният отишъл в дома на жертвата, прерязал гърлото му и нанесъл прободни рани, след което напуснал мястото.

          След извършеното престъпление мъжът казал на съселяни, че е убил човек. Те веднага подали сигнал в полицията.

          Разследването

          На място пристигнали екипи на спешна помощ, които открили тялото. Полицията е запазила местопроизшествието, а при първоначалния оглед по тялото са били установени прорезни рани.

          Досъдебно производство е започнато под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

          Неясен мотив

          По непотвърдена информация, и жертвата, и нападателят са страдали от психични проблеми. Засега мотивът за убийството остава неизвестен.

          Не е ясно дали ще бъде поискан постоянен арест за задържания, тъй като той страда от психично заболяване. Няма информация дали оръжието на престъплението е открито.

