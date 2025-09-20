„Стена срещу дронове“: Европейските министри на отбраната със спешна среща

На 26 септември министрите на отбраната от ЕС ще проведат среща, посветена на проекта за изграждане на „стена срещу дронове“. В дискусиите може да се включи и представител на украинското правителство, съобщи украинската медия Suspilne, цитирайки дипломатически източници в Брюксел.

Целта на инициативата

Проектът предвижда изграждането на интегрирана система за защита от безпилотни летателни апарати по източната граница на ЕС, която да противодейства на засилените заплахи от руски дронове.

Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус обяви, че ще свика преговори със страните членки за финализиране на концепцията.

Реакция на Европейската комисия

Говорителят на ЕК Томас Рение потвърди, че работата по проекта продължава активно:

„Последните събития за пореден път подчертаха необходимостта от защита на граничните страни и Украйна от потенциални атаки“, заяви той.

По думите му, системата може да бъде изградена чрез механизма SAFE, ако държавите включат съответните компоненти в националните си планове, които трябва да бъдат представени до 30 ноември.

Контекст

Идеята за „стена срещу дронове“ беше публично подкрепена и от председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя стана особено актуална след инцидентите с руски дронове в Полша и Румъния, които предизвикаха тревога в целия регион.

Украйна също е включена в програмата и се очаква да играе активна роля в бъдещите обсъждания.