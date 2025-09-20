Тони Тасев се завръща в групата на Славия за мача с Берое

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Берое.

Добрата новина за „белите“ е завръщането на Тони Тасев, който пропусна последните три срещи заради контузия в глезена. От състава обаче отпада Емил Стоев, който има лек проблем в лявото бедро.

Мачът от деветия кръг на efbet Лига ще се играе в неделя, 21 септември, от 20:15 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

Групата на Славия:

Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Тони Тасев, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.