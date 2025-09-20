НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Тони Тасев се завръща в групата на Славия за мача с Берое

          0
          44
          Снимка: Gong.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Берое.

          - Реклама -

          Добрата новина за „белите“ е завръщането на Тони Тасев, който пропусна последните три срещи заради контузия в глезена. От състава обаче отпада Емил Стоев, който има лек проблем в лявото бедро.

          Мачът от деветия кръг на efbet Лига ще се играе в неделя, 21 септември, от 20:15 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

          Групата на Славия:

          Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Тони Тасев, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

          Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Берое.

          - Реклама -

          Добрата новина за „белите“ е завръщането на Тони Тасев, който пропусна последните три срещи заради контузия в глезена. От състава обаче отпада Емил Стоев, който има лек проблем в лявото бедро.

          Мачът от деветия кръг на efbet Лига ще се играе в неделя, 21 септември, от 20:15 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

          Групата на Славия:

          Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Тони Тасев, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив с 4:0 и се изкачи на второ място

          Красимир Попов -
          Отборът на ЦСКА 1948 постигна впечатляваща победа в 9-ия кръг на Първа лига, разгромявайки Локомотив Пловдив с 4:0 на стадион „Витоша“ в Бистрица. Тимът...
          Футбол

          Първа лига: неделни битки за оцеляване и стабилност в 9-ия кръг

          Красимир Попов -
          Деветият кръг на Първа лига продължава в неделя, 21 септември, с два ключови мача. 17:45 ч. – Септември София – Ботев Пловдив На стадиона в квартал...
          Футбол

          Драма в Лига 1: Нант изтръгна точка срещу Рен в добавеното време

          Красимир Попов -
          Нант и Рен завършиха 2:2 в зрелищен мач от петия кръг на Лига 1. Гостите поведоха с два гола преднина – Людовик Блас откри от...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions