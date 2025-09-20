НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Трагедия: Мъж е открит мъртъв в Пловдивско, има арестуван

          0
          105
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          55-годишен жител на пловдивското село Белащица е намерен починал в дома си, съобщиха от ОДМВР–Пловдив. Сигналът е подаден на тел. 112 в петък около 15:40 ч. При първоначалния оглед по тялото са установени порезни рани.

          - Реклама -

          Като заподозрян е задържан 47-годишен съсед на жертвата, за когото по първоначални данни има информация, че страда от психично заболяване. Местопроизшествието е запазено.

          По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

          От полицията напомнят, че във вторник е подаден и друг тежък сигнал в областта – жена е открита мъртва в Гребния канал в Пловдив, като по този инцидент също тече разследване.

          Трагедия: Труп изплува в Гребния канал в Пловдив Трагедия: Труп изплува в Гребния канал в Пловдив

          55-годишен жител на пловдивското село Белащица е намерен починал в дома си, съобщиха от ОДМВР–Пловдив. Сигналът е подаден на тел. 112 в петък около 15:40 ч. При първоначалния оглед по тялото са установени порезни рани.

          - Реклама -

          Като заподозрян е задържан 47-годишен съсед на жертвата, за когото по първоначални данни има информация, че страда от психично заболяване. Местопроизшествието е запазено.

          По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

          От полицията напомнят, че във вторник е подаден и друг тежък сигнал в областта – жена е открита мъртва в Гребния канал в Пловдив, като по този инцидент също тече разследване.

          Трагедия: Труп изплува в Гребния канал в Пловдив Трагедия: Труп изплува в Гребния канал в Пловдив

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Политолог: Не виждам голямо пропукване в мнозинството

          Никола Павлов -
          „Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството в парламента. То остава монолитно. Проблемът е по-скоро в липсата на осъзнаване и предложения за...
          Политика

          Радев се срещна с командира на американските ВМС

          Никола Павлов -
          Изтребителната авиация е не само призвание, но и средство за възпитание в патриотизъм и носи удовлетворението, че си полезен на страната си. Това беше...
          Общество

          ОГНЕН АД: Пожарът в Асеновградско затвори път и спря тока в района (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан (община Асеновград) е затворен за движение, след като пожарът, възникнал по-рано днес край Горнослав, се е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions