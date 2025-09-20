Трагедия: Мъж е открит мъртъв в Пловдивско, има арестуван

55-годишен жител на пловдивското село Белащица е намерен починал в дома си, съобщиха от ОДМВР–Пловдив. Сигналът е подаден на тел. 112 в петък около 15:40 ч. При първоначалния оглед по тялото са установени порезни рани.

- Реклама -

Като заподозрян е задържан 47-годишен съсед на жертвата, за когото по първоначални данни има информация, че страда от психично заболяване. Местопроизшествието е запазено.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив.

От полицията напомнят, че във вторник е подаден и друг тежък сигнал в областта – жена е открита мъртва в Гребния канал в Пловдив, като по този инцидент също тече разследване.