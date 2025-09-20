Тръмп посреща Ердоган в Белия дом следващата седмица

Американският президент Доналд Тръмп ще посрещне турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом следващата седмица.

Тръмп изрази очакване за разрешаване на дългогодишния спор около изтребителите F-35, от чиято програма Турция беше отстранена преди няколко години.

„Работим по много търговски и военни сделки с президента (Ердоган), включително мащабна покупка на самолети Boeing, голяма сделка за F-16, както и продължаване на преговорите за F-35, които очакваме да завършат положително“, написа президентът на САЩ в платформата си Truth Social.