      неделя, 21.09.25
          Тръмп заплаши Венецуела с „неизчислими" последици заради мигрантите

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Венецуела, заявявайки, че страната ще се изправи пред „неизчислими“ последици, ако откаже да приеме обратно мигрантите, които според него е „натикала в САЩ“, съобщи АФП.

          „Искаме Венецуела незабавно да приеме всички затворници и хора от психиатрични институции… натикани в Съединените американски щати,“ каза Тръмп.

          „Хиляди хора бяха тежко наранени и дори убити от тези ‘Чудовища’. Махнете ги веднага от нашата страна, или цената, която ще платите, ще бъде неизчислима!“

          Венецуела отвръща

          Каракас обвини Вашингтон, че води „необявена война“ в Карибите, след като при американски удари през последните седмици загинаха над дузина предполагаеми наркоторговци на борда на лодки. Венецуела поиска разследване от ООН за действията на САЩ.

          Военна демонстрация на сила

          В същото време Вашингтон разположи военноморски сили в международни води край Венецуела, подкрепени от изтребители F-35, изпратени в Пуерто Рико като част от антитерористична операция срещу наркотрафика. Това е най-голямото разполагане на американски флот в Карибите от десетилетия, пораждайки опасения, че САЩ подготвят евентуално нападение срещу територията на Венецуела.

          Дебат за законността на ударите

          Вълната от атаки предизвика въпроси за тяхната законност, тъй като нелегалният наркотрафик не е престъпление, наказуемо със смърт съгласно американското право. Освен това Вашингтон досега не е предоставил доказателства, че атакуваните лодки действително са били използвани за наркотрафик.

