НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Украйна осъди руската провокация срещу Естония

          0
          0
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува Русия за засилването на напрежението с Европа и НАТО, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство.

          - Реклама -

          Зеленски нарече 12-минутното навлизане „възмутително“ и обвини Москва в умишлено разширяване на нейната „дестабилизираща активност“ три години и половина след началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

          „Това не са инциденти. Това е системна руска кампания, насочена срещу Европа, срещу НАТО, срещу Запада. И тя изисква системен отговор,“ заяви Зеленски в публикация в X.

          „Необходими са решителни действия – както колективно, така и индивидуално от всяка държава“, добави той, призовавайки за строги глобални икономически санкции и засилена военна подкрепа за Украйна.

          Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига по-рано заяви, че руското навлизане, което предизвика излитането на самолети на НАТО за прехват, представлява „пряка заплаха за трансатлантическата сигурност“.

          Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува Русия за засилването на напрежението с Европа и НАТО, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство.

          - Реклама -

          Зеленски нарече 12-минутното навлизане „възмутително“ и обвини Москва в умишлено разширяване на нейната „дестабилизираща активност“ три години и половина след началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

          „Това не са инциденти. Това е системна руска кампания, насочена срещу Европа, срещу НАТО, срещу Запада. И тя изисква системен отговор,“ заяви Зеленски в публикация в X.

          „Необходими са решителни действия – както колективно, така и индивидуално от всяка държава“, добави той, призовавайки за строги глобални икономически санкции и засилена военна подкрепа за Украйна.

          Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига по-рано заяви, че руското навлизане, което предизвика излитането на самолети на НАТО за прехват, представлява „пряка заплаха за трансатлантическата сигурност“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Косово се присъедини към последните санкции на ЕС срещу Русия и Беларус

          Владимир Висоцки -
          Правителството на Косово в технически мандат днес се присъедини към най-новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус заради военната агресия срещу...
          Политика

          Йотова в Тараклия: България е навсякъде, където се чува българска реч и мислите са на български език

          Владимир Висоцки -
          България е във всеки дом, където се чува българска реч и мислите са на български. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към...
          Икономика

          Общо 7 държави от ЕС купуват газ от Русия

          Владимир Висоцки -
          Седем държави от ЕС продължават да купуват руски газ, заяви говорителката ЕС по енергетиката Анна-Кайса Итконен, на която се позовава британският в. „Гардиън“. Освен Унгария...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions