Украйна осъди руската провокация срещу Естония

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува Русия за засилването на напрежението с Европа и НАТО, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство.
- Реклама -
Зеленски нарече 12-минутното навлизане „възмутително“ и обвини Москва в умишлено разширяване на нейната „дестабилизираща активност“ три години и половина след началото на пълномащабната инвазия в Украйна.
„Това не са инциденти. Това е системна руска кампания, насочена срещу Европа, срещу НАТО, срещу Запада. И тя изисква системен отговор,“ заяви Зеленски в публикация в X.
„Необходими са решителни действия – както колективно, така и индивидуално от всяка държава“, добави той, призовавайки за строги глобални икономически санкции и засилена военна подкрепа за Украйна.
Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига по-рано заяви, че руското навлизане, което предизвика излитането на самолети на НАТО за прехват, представлява „пряка заплаха за трансатлантическата сигурност“.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува Русия за засилването на напрежението с Европа и НАТО, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство.
- Реклама -
Зеленски нарече 12-минутното навлизане „възмутително“ и обвини Москва в умишлено разширяване на нейната „дестабилизираща активност“ три години и половина след началото на пълномащабната инвазия в Украйна.
„Това не са инциденти. Това е системна руска кампания, насочена срещу Европа, срещу НАТО, срещу Запада. И тя изисква системен отговор,“ заяви Зеленски в публикация в X.
„Необходими са решителни действия – както колективно, така и индивидуално от всяка държава“, добави той, призовавайки за строги глобални икономически санкции и засилена военна подкрепа за Украйна.
Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига по-рано заяви, че руското навлизане, което предизвика излитането на самолети на НАТО за прехват, представлява „пряка заплаха за трансатлантическата сигурност“.