Украйна осъди руската провокация срещу Естония

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкритикува Русия за засилването на напрежението с Европа и НАТО, след като три руски изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство.

Зеленски нарече 12-минутното навлизане „възмутително“ и обвини Москва в умишлено разширяване на нейната „дестабилизираща активност“ три години и половина след началото на пълномащабната инвазия в Украйна.

„Това не са инциденти. Това е системна руска кампания, насочена срещу Европа, срещу НАТО, срещу Запада. И тя изисква системен отговор,“ заяви Зеленски в публикация в X.

„Необходими са решителни действия – както колективно, така и индивидуално от всяка държава“, добави той, призовавайки за строги глобални икономически санкции и засилена военна подкрепа за Украйна.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига по-рано заяви, че руското навлизане, което предизвика излитането на самолети на НАТО за прехват, представлява „пряка заплаха за трансатлантическата сигурност“.