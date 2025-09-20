WSJ: Президентът Тръмп вбесен на Нетаняху след удари по Катар

Президентът Доналд Тръмп е изразил сериозно недоволство от израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като израелските сили нанесоха въздушни удари по цели на Хамас в Доха, Катар – държава, смятана за ключов съюзник на САЩ, съобщи The Wall Street Journal.
Макар публично да остана твърд в подкрепата си за военните действия на Израел в Газа, Тръмп е реагирал остро след новината за ударите.
По думите им Тръмп бил вбесен, че не е бил предварително информиран за плана за ударите, и се обадил на Нетаняху, за да поиска разяснения. Президентът попитал дали операцията е постигнала целите си и останал разочарован, че му е съобщено за обратното.
Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани остро осъди атаките:
Преди визитата на Рубио в Израел Тръмп публично предупреди израелското ръководство:
Въпреки това анализатори смятат, че Нетаняху прилага стратегията „поискайте прошка, а не разрешение“, разчитайки на силната подкрепа от Вашингтон.
По време на среща с Рубио в Йерусалим Нетаняху определи връзките между Израел и САЩ като:
Случаят се развива на фона на силна международна критика срещу израелския премиер. Международният наказателен съд издаде заповед за арест срещу него, а ООН заяви, че Израел извършва геноцид срещу палестинците в Газа – обвинение, което Тел Авив категорично отрича.
