WSJ: Президентът Тръмп вбесен на Нетаняху след удари по Катар

Президентът Доналд Тръмп е изразил сериозно недоволство от израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като израелските сили нанесоха въздушни удари по цели на Хамас в Доха, Катар – държава, смятана за ключов съюзник на САЩ, съобщи The Wall Street Journal.

Макар публично да остана твърд в подкрепата си за военните действия на Израел в Газа, Тръмп е реагирал остро след новината за ударите.

„Нетаняху ме чука,“ заявил президентът пред свои приближени, сред които и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, твърдят източници на изданието.

По думите им Тръмп бил вбесен, че не е бил предварително информиран за плана за ударите, и се обадил на Нетаняху, за да поиска разяснения. Президентът попитал дали операцията е постигнала целите си и останал разочарован, че му е съобщено за обратното.

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман ал Тани остро осъди атаките:

„Дойде време международната общност да спре да използва двойни стандарти и да накаже Израел за всички престъпления, които е извършил.“

Преди визитата на Рубио в Израел Тръмп публично предупреди израелското ръководство:

„Моето послание е, че те трябва да бъдат много, много внимателни. Те трябва да направят нещо за Хамас, но Катар беше страхотен съюзник на САЩ.“

Въпреки това анализатори смятат, че Нетаняху прилага стратегията „поискайте прошка, а не разрешение“, разчитайки на силната подкрепа от Вашингтон.

По време на среща с Рубио в Йерусалим Нетаняху определи връзките между Израел и САЩ като:

„Толкова силни и трайни, колкото камъните в Западната стена.“

Случаят се развива на фона на силна международна критика срещу израелския премиер. Международният наказателен съд издаде заповед за арест срещу него, а ООН заяви, че Израел извършва геноцид срещу палестинците в Газа – обвинение, което Тел Авив категорично отрича.