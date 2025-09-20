За 190-ти път: Октоберфест започва в Мюнхен

Световноизвестният бирен фестивал Октоберфест започва днес в Мюнхен, съобщи ДПА.

Точно в 12:00 часа местно време (13:00 ч. българско) кметът на баварската столица Дитер Райтер ще открие 190-ото издание на най-големия фестивал от този тип в света на поляната Терезиенвизе.

В продължение на 16 дни – до 5 октомври – гостите ще могат да се включат в празненствата в прочутите бирени шатри, да опитат местни специалитети, да се повозят на виенско колело и да облекат традиционни носии.

Очаква се фестивалът да привлече около 6 милиона посетители, като през 2023 г. бе поставен рекорд с 7 милиона души.

Първият уикенд на Октоберфест 2025 ще протече при почти летни условия – за днес прогнозата е за температури до 30 градуса.