      събота, 20.09.25
          НачалоЕвропаОбщество

          За 190-ти път: Октоберфест започва в Мюнхен

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Световноизвестният бирен фестивал Октоберфест започва днес в Мюнхен, съобщи ДПА.

          Точно в 12:00 часа местно време (13:00 ч. българско) кметът на баварската столица Дитер Райтер ще открие 190-ото издание на най-големия фестивал от този тип в света на поляната Терезиенвизе.

          В продължение на 16 дни – до 5 октомври – гостите ще могат да се включат в празненствата в прочутите бирени шатри, да опитат местни специалитети, да се повозят на виенско колело и да облекат традиционни носии.

          Очаква се фестивалът да привлече около 6 милиона посетители, като през 2023 г. бе поставен рекорд с 7 милиона души.

          Първият уикенд на Октоберфест 2025 ще протече при почти летни условия – за днес прогнозата е за температури до 30 градуса.

