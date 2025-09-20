За кратко евакуираха терминал 2 на летището в Дъблин

Терминал 2 на летище Дъблин беше отворен отново за пътници, след като тази сутрин бе евакуиран заради сигнал за сигурността, съобщи операторът на летището daa.

- Реклама -

По данни на компанията е възможно да има известни нарушения в разписанието на полетите и затова пътниците са призовани да проверяват статуса на своите полети директно при авиокомпанията.

Сигналът за сигурността е бил подаден около 11:30 ч. местно време, след което терминалът е бил евакуиран „като предпазна мярка“.

„Безопасността и сигурността на пътниците и персонала остават наш основен приоритет“, заявиха от daa.

Компанията допълни, че софтуерен проблем, засегнал редица големи летища в Европа, е имал „незначително въздействие“ върху летищата в Корк и Дъблин, но този проблем не е бил свързан със сутрешния сигнал за сигурността.

Ирландската полиция Gardaí информира, че трафикът остава натоварен по пътищата към летище Дъблин.