НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Зафиров заминава на тридневно посещение в Армения

          0
          105
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Заместник министър-председателят Атанас Зафиров заминава на официално посещение в Армения по покана на вицепремиера Тигран Хачатрян, съобщиха от правителствената пресслужба. Посещението ще се проведе в периода 20–23 септември 2025 г.

          - Реклама -

          Визитата съвпада с честванията по повод Деня на независимостта на Армения – 22 септември, дата, на която България също отбелязва своята независимост.

          В рамките на програмата Зафиров ще проведе срещи с премиера на Армения Никол Пашинян, с вицепремиера Тигран Хачатрян, с министъра на високите технологии и промишлеността Мхитар Айрапетян, както и с председателя на парламентарната група за приятелство Армения–България Бабкен Тунян.

          Атанас Зафиров с подробности за визитата си в Китай Атанас Зафиров с подробности за визитата си в Китай

          Предвидени са посещения в Технологичния център TUMO и Инженерния град, където ще бъдат представени иновационни и индустриални проекти.

          Атанас Зафиров е дългогодишен председател на групата за приятелство с Армения в пет различни парламента и носител на Медал на благодарността, връчен му лично от президента на страната.

          Събитието следва проведената през юли в София Тех Парк IX-та сесия на Българо-арменската междуправителствена комисия, на която двете страни обсъдиха разширяване на икономическото сътрудничество в сферата на иновациите, технологиите и изкуствения интелект.

          Заместник министър-председателят Атанас Зафиров заминава на официално посещение в Армения по покана на вицепремиера Тигран Хачатрян, съобщиха от правителствената пресслужба. Посещението ще се проведе в периода 20–23 септември 2025 г.

          - Реклама -

          Визитата съвпада с честванията по повод Деня на независимостта на Армения – 22 септември, дата, на която България също отбелязва своята независимост.

          В рамките на програмата Зафиров ще проведе срещи с премиера на Армения Никол Пашинян, с вицепремиера Тигран Хачатрян, с министъра на високите технологии и промишлеността Мхитар Айрапетян, както и с председателя на парламентарната група за приятелство Армения–България Бабкен Тунян.

          Атанас Зафиров с подробности за визитата си в Китай Атанас Зафиров с подробности за визитата си в Китай

          Предвидени са посещения в Технологичния център TUMO и Инженерния град, където ще бъдат представени иновационни и индустриални проекти.

          Атанас Зафиров е дългогодишен председател на групата за приятелство с Армения в пет различни парламента и носител на Медал на благодарността, връчен му лично от президента на страната.

          Събитието следва проведената през юли в София Тех Парк IX-та сесия на Българо-арменската междуправителствена комисия, на която двете страни обсъдиха разширяване на икономическото сътрудничество в сферата на иновациите, технологиите и изкуствения интелект.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Политолог: Не виждам голямо пропукване в мнозинството

          Никола Павлов -
          „Има напрежение, но не виждам голямо пропукване в мнозинството в парламента. То остава монолитно. Проблемът е по-скоро в липсата на осъзнаване и предложения за...
          Политика

          Радев се срещна с командира на американските ВМС

          Никола Павлов -
          Изтребителната авиация е не само призвание, но и средство за възпитание в патриотизъм и носи удовлетворението, че си полезен на страната си. Това беше...
          Общество

          ОГНЕН АД: Пожарът в Асеновградско затвори път и спря тока в района (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Пътят от село Горнослав към Орешец и Добростан (община Асеновград) е затворен за движение, след като пожарът, възникнал по-рано днес край Горнослав, се е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions