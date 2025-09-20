Зафиров заминава на тридневно посещение в Армения

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров заминава на официално посещение в Армения по покана на вицепремиера Тигран Хачатрян, съобщиха от правителствената пресслужба. Посещението ще се проведе в периода 20–23 септември 2025 г.

- Реклама -

Визитата съвпада с честванията по повод Деня на независимостта на Армения – 22 септември, дата, на която България също отбелязва своята независимост.

В рамките на програмата Зафиров ще проведе срещи с премиера на Армения Никол Пашинян, с вицепремиера Тигран Хачатрян, с министъра на високите технологии и промишлеността Мхитар Айрапетян, както и с председателя на парламентарната група за приятелство Армения–България Бабкен Тунян.

Предвидени са посещения в Технологичния център TUMO и Инженерния град, където ще бъдат представени иновационни и индустриални проекти.

Атанас Зафиров е дългогодишен председател на групата за приятелство с Армения в пет различни парламента и носител на Медал на благодарността, връчен му лично от президента на страната.

Събитието следва проведената през юли в София Тех Парк IX-та сесия на Българо-арменската междуправителствена комисия, на която двете страни обсъдиха разширяване на икономическото сътрудничество в сферата на иновациите, технологиите и изкуствения интелект.