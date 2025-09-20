Заради руски удари: Полша вдигна изтребители

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия започна серия въздушни удари срещу западната част на Украйна, в непосредствена близост до полската граница. Това съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, цитирани от Ройтерс и БТА.

„Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, заяви Оперативното командване на полските въоръжени сили в официална публикация в социалната мрежа „Екс“.

Обстановка в Украйна

В 05:40 ч. почти цялата територия на Украйна беше поставена под въздушна тревога заради предупреждения на украинските въздушни сили за нови руски атаки с ракети и дронове.

По последна информация, в Херсонска област трима души са ранени при обстрели, нанесени от руските сили.

Информацията идва само часове, след като Естония съобщи, че три руски изтребителя Миг-31 са навлезли в нейното въздушно пространство.