Зеленски обяви: Ще се срещна с Тръмп в Ню Йорк другата седмица

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че следващата седмица в Ню Йорк ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предаде Франс прес, цитирайки украинското президентство.

Срещата ще се проведе на фона на една от най-мащабните руски въздушни атаки, при която през нощта бяха използвани около 580 дрона и 40 ракети. При ударите загинаха най-малко трима души, десетки бяха ранени, а в град Днепър ракета с касетъчни боеприпаси порази жилищен блок. Според украинските военновъздушни сили са били свалени 552 дрона и 31 ракети.

Зеленски подчерта, че ще обсъди с Тръмп гаранциите за сигурност на Украйна и нови санкции срещу Русия. Той отново настоя западните съюзници да предоставят на Киев повече системи за противовъздушна отбрана:

„Украйна доказа, че може да защити себе си и Европа, но за да имаме надежден щит, трябва да действаме заедно“, заяви украинският лидер.

Руският президент Владимир Путин предупреди, че разполагането на западни войски в Украйна ще бъде разглеждано като легитимна военна цел.

В кулоарите на форума в Ню Йорк са планирани още редица двустранни срещи, включително между Зеленски и полския президент Карол Навроцки. Макар Варшава да подкрепя битката на Украйна срещу Русия, Навроцки се обяви против членството на Киев в ЕС и НАТО, като постави и въпроси, свързани с историческите отношения между двете страни.

Очаква се в рамките на Седмицата на високо равнище в ООН, която ще продължи от 22 до 29 септември, да участват над 100 държавни глави и повече от 40 министър-председатели.