Зеленски призова за обща въздушна отбрана с Полша и Румъния срещу руските дронове

Украинският президент Володимир Зеленски настоя за изграждане на съвместна система за въздушна отбрана с Полша и Румъния, за да се противодейства на зачестилите атаки с руски дронове, съобщи румънското издание „Универсул“.
Нарушенията на въздушното пространство, включително проникването на руски дрон в Полша миналата седмица, засилиха страховете по източния фланг на НАТО до нива, невиждани след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.
НАТО засилва присъствието си
В отговор на ситуацията:
Великобритания разположи изтребители Eurofighter Typhoon в Полша.
НАТО започна нова операция „Eastern Sentry“, за укрепване на източния фланг на алианса.
Междувременно полските власти съобщиха, че два руски изтребителя са нарушили безопасната зона около сондажната платформа Petrobaltic в Балтийско море – стратегическа инсталация на енергийния гигант Orlen.
Няколко часа по-рано Естония обяви, че три руски самолета са навлезли за 12 минути във въздушното ѝ пространство, определяйки случая като „безпрецедентно нахален“. И Румъния потвърди за нарушение от руски дрон.
Призивът на Зеленски
Зеленски подчерта, че е нужно съгласувано действие:
В публикация в X той добави:
