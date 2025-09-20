Зеленски призова за обща въздушна отбрана с Полша и Румъния срещу руските дронове

Украинският президент Володимир Зеленски настоя за изграждане на съвместна система за въздушна отбрана с Полша и Румъния, за да се противодейства на зачестилите атаки с руски дронове, съобщи румънското издание „Универсул“.

- Реклама -

Нарушенията на въздушното пространство, включително проникването на руски дрон в Полша миналата седмица, засилиха страховете по източния фланг на НАТО до нива, невиждани след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Полският премиер Доналд Туск определи тези действия като „най-близкото, което сме били до открит конфликт от Втората световна война насам“, след като западни изтребители за първи път се ангажираха пряко с руски цели.

НАТО засилва присъствието си

В отговор на ситуацията:

Великобритания разположи изтребители Eurofighter Typhoon в Полша.

разположи изтребители в Полша. НАТО започна нова операция „Eastern Sentry“, за укрепване на източния фланг на алианса.

Междувременно полските власти съобщиха, че два руски изтребителя са нарушили безопасната зона около сондажната платформа Petrobaltic в Балтийско море – стратегическа инсталация на енергийния гигант Orlen.

Няколко часа по-рано Естония обяви, че три руски самолета са навлезли за 12 минути във въздушното ѝ пространство, определяйки случая като „безпрецедентно нахален“.

И Румъния потвърди за нарушение от руски дрон.

Призивът на Зеленски

Зеленски подчерта, че е нужно съгласувано действие:

„Смятам, че е справедливо да се говори за съвместно решение. Не само за да се предотврати падането на дрона върху главите на украинците и достигането му до полска територия, но и за да се гарантира, че решенията се вземат заедно.“

В публикация в X той добави: