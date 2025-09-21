НА ЖИВО
      неделя, 21.09.25
          Футбол

          Арсенал открадна точка от Манчестър Сити с късен гол на Мартинели

          Снимка: БГНЕС
          Арсенал продължи серията си без загуба срещу Манчестър Сити, като в петия кръг на Висшата лига двата тима завършиха 1:1. Това бе шести пореден мач във всички турнири, в който „гражданите“ не успяха да победят отбора на Микел Артета.

          Сити поведе още в 9-ата минута чрез Ерлинг Холанд, който реализира след прецизна атака и даде комфорт на своя тим за почти целия двубой.

          Изглеждаше, че гостите ще си тръгнат с трите точки, но в добавеното време на срещата резервата Габриел Мартинели изравни с първия си гол от 11 май насам, когато бе точен при 2:2 срещу Ливърпул.

          Статус в класирането

          • Арсенал остава на 5 точки зад лидера Ливърпул.
          • Манчестър Сити е едва девети с 7 пункта.

          Последният успех на „гражданите“ над Артета датира от пролетта на 2023 г.

